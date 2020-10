El líder opositor venezolano Leopoldo López, recién llegado a España, se ha reunido este martes con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede del PSOE. Tras el encuentro, López ha asegurado que ve en él "mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela". "Me queda clara su posición respecto a Maduro como dictador", ha añadido.

"Si alguien se hace llamar demócrata, tiene que estar del lado de nuestra causa [...] Estoy seguro, por nuestra conversación de hoy, que el presidente Sánchez va a ser proactivo", ha explicado durante una rueda de prensa donde ha lanzado sus primeros mensajes desde España.

Fuentes del PSOE, sin embargo, dicen que el presidente "no se ha expresado en esos términos" y que puede esta puede ser "la interpretación de López". "Sánchez ha estado muy prudente y ha insistido en que hay que buscar una salida dialogada", dicen las mismas fuentes, y que así, pacíficamente, quiere "resolver este conflicto".

Leopoldo López llegó a Madrid este lunes tras salir de Venezuela, donde había permanecido desde abril de 2019 en la Embajada española en Caracas. En la primera convocatoria con los medios, un día después, López no ha querido dar detalles de cómo se ha gestionado su salida del país, pero sí ha asegurado que "no quería salir de Venezuela": "Siempre lo dije públicamente. Las circunstancias me han llevado a ello".

En su discurso, ha arremetido contra Nicolás Maduro del que ha dicho que "es un criminal, un asesino que lidera una estructura que saquea el territorio nacional y la riqueza de los venezolanos". "Tenemos que hacer lo que corresponda para liberar a Venezuela. Va a ser libre por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre que nos va a ayuda".

López, que ha reiterado en varias ocasiones que "Maduro es un asesino", también ha tenido varios mensajes de agradecimiento a España, al Gobierno español y al "reino" del país por la acogida que ha recibido tanto él como su familia.

Además, se ha dirigido a los venezolanos que "han dejado el país con el corazón arrugado", como él reconoce que ha hecho. "A esos millones de venezolanos que han salido les digo: 'Hermanos hermanos tengamos fe, vamos a regresar a una Venezuela libre como nos la merecemos'".