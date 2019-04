Las familias intentarán reabrir de nuevo el caso del Yak-42 tras darse a conocer el dictamen del Consejo de Estado

Para las víctimas, que se reconozca la culpa del gobierno Aznar ha sido ganar una batalla. "Hoy en España no queda ninguna duda: hubo negligencia del grupo de control", ha señalado en Más Vale Tarde Miguel Sencienes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42.

No obstante, no se conforman. "Queremos que se quite al señor Trillo del cargo que nunca debió ocupar", ha demandado en Al Rojo Vivo Curra Ripollés, portavoz de la misma asociación. El Consejo de Estado asegura que se podría haber evitado si se hubierado velado por la seguridad de los soldados.

De hecho, un mes antes un informe alertaba ya de los riesgos. El exministro de Defensa defendió en todo momento el avión: "Era más confortable". También, defendió a los pilotos: "Tenían experiencia, eran tres tripulaciones y habían descansado".

Por el contrario, no reconoció que se hubiera producido más de un error: "No puede creer que todo sea una cadena de errores, no es verdad", apuntó en 2005 el ahora embajador de España en Reino Unido.

Han pasado casi 14 años del accidente y, no obstante, "el yak-42 se estrella todos los días en nuestra casa porque no se ha hecho justicia", ha apostillado Ripollés. Hoy han conseguido este primer paso.