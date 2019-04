Las encuestas no dan un claro ganador en el PSOE a falta de un día para celebrarse las primarias

Faltan un día para el desenlace. "Confío que voy a ganar. Lo percibo y voy a unir el partido", ha afirmado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante una entrevista en Al Rojo Vivo. La carrera, sin embargo, está más reñida que nunca.

"Confío en que vayamos a tener el apoyo mayoritario de los afiliados", ha señalado en otra entrevista Pedro Sánchez. Y ninguno pierde la esperanza; ni siquiera Patxi López, pese a la diferencia de avales presentados respecto a los otros candidatos. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué harán al día siguiente de la batalla??

Susana Díaz asegura que coser la herida: "Llamar a mis compañeros Patxi y Pedro y pedirles que arrimen el hombro". Sánchez, por su parte, promete portarse bien. "Da igual ganar por uno que ganar por 15.000, seré leal con el resultado gane o pierda".

Sin embargo, quien lleva muchos años en el partido no se lo termina de creer. "Todo es mentira, un cuento. Ni se van a llamar ni se van a apoyar. Son tres gallos", ha asegurado en Al Rojo Vivo Juan Carlos Ibarra, expresidente de Extremadura. Sánchez ya avisa: si pierde no descarta pelear por ser otra vez el candidato a la Moncloa. Susana Díaz dice que no será una decisión suya.

Y, ¿cuál será el rumbo político del PSOE? Díaz y Sánchez no descartan intentar una moción de censura a Rajoy en el futuro. Al menos en la recta final de las primarias han conseguido estar de acuerdo en algo.