Las conversaciones entre Villarejo y el exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, no dejan lugar a dudas: Francisco González estaba al corriente de todo. "Yo ya le he dicho al presi que estoy esperando que me des las facturas", afirmaba Corrochano.

De ellas se desprende que sabía incluso cómo se pagaban los servicios del excomisario. Un ejemplo: Villarejo propuso cobrar fuera de España y él se negó. "Cuando le dije a mi presidente que podíamos pagar en el extranjero dijo: 'No Julio, no te equivoques. Aquí no hay ni una peseta negra'", le dijo en una conversación Corrochano a Villarejo.

Y no solo lo sabía. Según varios testimonios, era él quien daba las órdenes. Así lo contó al juez Antonio Béjar, exdirectivo del banco, tal y como se puede escuchar en el vídeo.

La investigación del BBVA es demoledora para el banco

La investigación interna del BBVA también es demoledora para el propio banco. Al parecer, saltarse las normas era lo normal. "Ninguna de las contrataciones (...) con CENYT analizadas cumplió con lo establecido en la Normativa de Compras de BBVA", indica el informe de la Fiscalía en el que recoge algunas conclusiones del 'forensic'.

El banco pagó al excomisario de forma opaca

Y para luego taparlo, se facturaba de forma opaca, según un informe de la Fiscalía: "El 63% de las facturas fueron emitidas como facturas financieras (sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas)".

Francisco González, por su parte, asegura que todo es un ataque "intolerable" de la Fiscalía Anticorrupción.