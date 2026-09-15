Marruecos trata de calmar las aguas con la UE por Ceuta con un correo en el que acepta el retorno de los migrantes e investigar

Los detalles En un correo a los eurodiputados, recuerda que el Gobierno de España no tiene información que permita responsabilizar a Marruecos de la llegada masiva de migrantes.

El Gobierno de Marruecos ha comunicado al Parlamento Europeo que está investigando la desinformación en redes sociales y el papel de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta a finales de julio. Marruecos ha reiterado su compromiso de readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera, incluidos menores no acompañados y nacionales de terceros países. El mensaje, revelado por la eurodiputada Oihane Agirregoitia, busca aclarar la situación y contribuir al debate. Rabat cuestiona el interés de crear una crisis con España y la UE y destaca la cooperación para facilitar los retornos. La votación de una resolución conjunta en el Parlamento Europeo se ha complicado tras cancelarse una reunión clave.

El Gobierno de Marruecos ha trasladado a los diputados del Parlamento Europeo que está investigando el papel de la desinformación en redes sociales y de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 y 31 y de julio y ha reiterado su compromiso para readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera.

Así se desprende de un mensaje remitido por correo electrónico a eurodiputados por la misión del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN en la tarde del lunes al que tuvo acceso 'EFE' y con el que Rabat busca "compartir información que detalla su postura" y "aclarar la situación y contribuir constructivamente" al debate.

"A la luz de los incidentes lamentables del 30 de julio, las autoridades marroquíes trabajan para establecer las causas y actores tras esta situación. Esto incluye examinar el papel manifiesto de la desinformación diseminada a través de las redes sociales y la manipulación de personas vulnerables por redes de tráfico de personas y migrantes", señala la misiva.

Además, recalcan que por la "naturaleza, escala y complejidad excepcional" de este episodio, el Gobierno "se ha comprometido a readmitir a todas las personas concernidas, incluyendo nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de países terceros".

La existencia del mensaje fue revelada durante un debate en el hemiciclo sobre la situación en Ceuta por la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, que urgió a Rabat a cumplir con esos compromisos de retorno.

Mensaje previo a una votación de la UE

Fuentes parlamentarias ya señalaban en privado que la actividad de influencia marroquí relacionada con el debate sobre Ceuta de este martes y la resolución sobre el tema que se votará este jueves ya se había incrementado en los últimos días.

En su correo electrónico, Rabat también señala que el Gobierno de España mantiene que la información disponible no permite responsabilizar a Marruecos de la crisis y que ha reconocido la cooperación activa de las autoridades marroquíes a la hora de facilitar los retornos de "la amplia mayoría" de quienes cruzaron la frontera.

Además, insta a los diputados a cuestionarse "qué interés tendría Marruecos en crear una grave crisis con España y la UE" mientras está consolidando y reforzando sus relaciones y por qué habría causado un episodio así coincidiendo con el Día del Trono en el que conmemoran la subida al trono de su rey, Mohamed VI.

Los negociadores de todos los grupos del Parlamento Europeo -salvo la extrema derecha- tenían previsto reunirse este martes por la tarde para intentar avanzar un texto conjunto sobre la crisis en Ceuta, pero dos fuentes parlamentarias confirman que esta reunión se ha cancelado, por lo que se enfría la posibilidad de que la Eurocámara vote una resolución conjunta este jueves.

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