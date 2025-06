Koldo lo grabó todo: las ocho conversaciones en cinco años que ponen en el punto de mira a Santos Cerdán

Santos Cerdán ha anunciado ya su dimisión de todos sus cargos en el PSOE y también entregará su acta de diputado. Todo después de un fulminante informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le sitúa como el encargado "de gestionar los pagos" de varias mordidas.

Todo apoyado en una investigación que ha analizado las grabaciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Koldo ascendió rápidamente en la rama socialista en Navarra gracias al ya exsecretario de Organización del PSOE y después consiguió entrar con el exministro en Transportes.

Poco después de ello, Koldo comenzó a grabar todas las conversaciones. En concreto, la UCO habla de ocho conversaciones diferentes realizas en cinco años distintos entre 2019 y 2023, por tanto, conversaciones que también se produjeron con Ábalos ya fuera del Ministerio de Transportes.

Una esas grabaciones data del 9 de abril de 2019 y recoge una conversación entre el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, en la sede del Ministerio. Según resumen los investigadores, Koldo comienza hablando de "licitaciones de obra pública" del departamento para aludir después a "cantidades que ya les habrían sido abonadas y otras que estarían pendientes de pago" y que asociaba ala "presión ejercida" por Cerdán en licitaciones de Logroño y Sevilla.

Koldo destacaba que desde el Ministerio se habrían adjudicado licitaciones por valor total cercano a los 700 millones de euros y que recientemente se había dado una obra de 70 millones. Asimismo señalaba que, tras hablar con Isabel Pardo de Vera -expresidenta de Adif también imputadaen la causa por la contratación de la pareja de Ábalos en empresas públicas- de 14 licitaciones a realizar ese mismo mes, cinco "debían adjudicarse a empresas concretas".

Otro de los audios destacados en el informe se produce el 21 de enero de 2021. En esa conversación, el entonces asesor de Ábalos detalla, según interpretan los agentes, las cantidades de dinero que Ábalos y él habían recibido procedentes de adjudicaciones de obra pública, que se correspondería únicamente con lo entregado por Santos.

"Vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", le dice Koldo a Cerdán. "No, yo no me las sé de memoria", le responde el hasta ahora secretario de organización de los socialistas.

Todos estos audios los encontró la Guardia Civil en su casa cuando fue detenido. Él mismo confesó a varios medios de comunicación que las dejó ahí para que los agentes las encontraran. Según la UCO, las grabó como "un respaldo o garantía para Koldo ante eventuales desavenencias con sus interlocutores" y "una presumible referencia a la posibilidad de ejercer presión"

En definitiva, Koldo grabó todo pese a que reiteró en varias ocasiones que no dañaría a sus mentores. "¿De verdad crees que yo puedo perjudicar a todas esas personas que han estado hablando conmigo, que han tenido una relación diaria?", decía en una entrevista el pasado diciembre. Es decir, se había guardado un as en la manga en la que puede ser la carta definitiva en un caso que lleva ya año y medio de instrucción.