Isabel Pardo de Vera declarará el 1 de julio por el supuesto enchufe de Jéssica Rodríguez tras no testificar en la fecha anterior

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar el día 1 de julio a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, para que testifique como investigada por el supuesto enchufe de Jéssica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Así lo ha podido saber laSexta, después de que Pardo de Vera no declarase el pasado jueves al alegar su defensa que no había tenido tiempo para acceder al sumario y conocer así los hechos que se le atribuyen.

Pardo de Vera está investigada por malversación y tráfico de influencias, en el marco de la investigación de la contratación de Jéssica Rodríguez. Además, Leopoldo Puente, el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha remitido a su testimonio al juez de la Audiencia Nacional para que valore si debe o no imputarla por dicha contratación.

Para el magistrado hay bastantes indicios que llevan a considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación" en la "posiblemente irregular y caprichosa contratación de una persona escogida libérrimamente en empresas públicas" por Ábalos, exministro de Transportes, que además "habría contado con la participación" de Koldo García sin que Jéssica "desplegara actividad laboral alguna en el periodo que estuvo contratada".

El juez considera, en ese sentido, "particularmente reveladoras" las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo sobre el asunto, que recogen en un informe de la UCO.

En sus argumentos, el juez argumenta que la competencia es de la Audiencia Nacional porque la del Supremo ha de ser la de limitarse a aquellos casos que se atribuyan a Ábalos, aforado en su calidad de diputado, en los que se aprecie una conexión material con lo realizado por otras personas.

En ese auto, además, el juez Puente ordena a la UCO que investigue la adjudicación de obras y rectificados destacados en fluorescente en los documentos de Víctor de Aldama, y que compruebe qué empresas resultaron adjudicatarias de cada una de ellas.

Su decisión llega después de que el informe pericial caligráfico haya concluido, una vez analizada la escritura presentada, que esa letra era la del exasesor de Ábalos.

"No tengo ni puta idea de qué se hacía allí"

Por su parte, Jéssica Rodríguez, en unos audios a los que tuvo acceso laSexta y que forman parte de los anexos al informe de la UCO, reconocía que no acudía a los centros físicos de trabajo de las dos empresas dependientes de Transportes en las que la contrataron. "No tengo ni puta idea de lo que se hacía allí o de lo que no", dijo.

"Resulta que la ficha también hay que cambiarla cada día de nombre. Me parece tan absurdo lo que hace esta gente", expresó indignada por tener que someterse a un control de asistencia.