Juventudes Socialistas cargan en un vídeo contra las "cero respuestas" de Rajoy

El vídeo, de tres minutos y bajo la etiqueta #puroRajoy, recoge declaraciones del presidente del Gobierno, en el Parlamento o en actos de su partido: "Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo, no he cambiado de criterio", "no tengo intención de bajar las pensiones", "no va a haber rescate bancario", son algunas de sus frases, montadas de manera que se destacan las contradicciones.



"No soy partidario del copago", dice Rajoy en una de las imágenes; "son unos pocos euros", afirma en la siguiente, en una frase en la que justificaba el copago farmacéutico. Los jóvenes socialistas contraponen también palabras de Rajoy en la oposición afirmando que "el peor error que puede cometer un gobernante es no estar en la realidad" con declaraciones recientes dando por hecha la recuperación.



El montaje incluye también las "espantadas" y las "peregrinas excusas" del presidente -en palabras del PSOE- para no dar explicaciones ante los periodistas o poner fin a sus ruedas de prensa, acompañadas de declaraciones como "aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara y no se va a esconder".



Un año de evasivas y cero respuestas por parte de Mariano Rajoy

"Ya he dicho lo que tenía que decir", "la segunda ya tal", "eso no se ha tratado", "me voy a ir porque estoy un poco cansado", "no he dormido nada", "me voy fundamentalmente porque la selección española..." o "está lloviendo mucho" son algunas de las 'perlas' del jefe del Ejecutivo en este capítulo, que recoge también una de sus accidentadas salidas entre periodistas por los pasillos del Senado.

'Me voy que estoy un poco cansado' o 'Está lloviendo mucho' son algunas de sus 'perlas'

Las Juventudes del PSOE le recuerdan también su famoso "salvo alguna cosa", pronunciado cuando aseguraba que los 'papeles de Bárcenas' eran falsos. Incluyen también sus palabras del pasado viernes, cuando dijo que no se había ocupado de la visita de la Policía a la sede del PP pero dejó claro que no se trataba de un registro.



El vídeo termina recordando una grabación que hizo el propio Rajoy afirmando que le gusta Cataluña y que sus gentes "hacen cosas", y otras expresiones como "las cosas son opinables" o "las cosas son como son".