La CUP logra incluir la desobediencia a la 'Ley Mordaza' en la resolución independentista

Junts pel Sí y la CUP amplían la moción independentista para incidir en la desobediencia. "Es un anexo dedicado a blindar los derechos fundamentales de las personas", explica el diputado de la CUP, Antonio Baños.

La ampliación incluye incumplir leyes estatales, como la 'Ley Mordaza'. Una concesión más de Junts pel Sí a la CUP, que será frenada desde Madrid en cuanto se apruebe. "Le digo a Junts pel Sí que no se pueden blindar del cumplimiento de la ley, no hay manera", afirma Sáenz de Santamaría.

El Gobierno la recurrirá al Tribunal Constitucional con el apoyo del PSOE. Acuerdo en que hay que recurrir, pero no en la propuesta de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, de un pacto por España.

El lunes se decidirá si se la moción independentista se vota en secreto. Tras ese pleno, se celebrará la primera votación de investidura. Junts pel Sí no cede: "El candidato es Artur Mas", insiste Raül Romeva. Por su parte, a la CUP no le sirve con las concesiones que están haciendo en materia social, y siguen dándole un no a Artur Mas.