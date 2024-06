El expresident de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, no presentará a la investidura para perder: "No queremos hacer una investidura por hacer. No queremos hacer un Feijóo". Así lo han sostenido los suyos y que implica que podría retrasar su vuelta a España. Lo cierto es que el reloj ya está en marcha y Junts empieza a poner el foco en ERC, presionando para investir a Puigdemont.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha puesto este martes sobre la mesa dos alternativas: un govern independentista o del socialista Salvador Illa. "Aquí se ha de escoger", ha sostenido Turull. En realidad, aunque ERC votase a favor a Puigdemont no le saldrían los números para ser investido. Los votos contra él suman como poco mayoría absoluta porque el PSC no se abstendrá e Illa lo repitió en tres cuatro idiomas: "No vamos a investir a Puigdemont, que se presente pero es perder el tiempo".

Y por lo que dicen en Junts, Puigdemont no se presentará para perder. "Lo tenemos que valorar todo. No queremos hacer una investidura por hacer. No queremos hacer un Feijóo. Queremos que Puigdemont sea presidente con todas las letras", ha asegurado su secretario general y ha añadido que sería "con un gobierno independentista con la fórmula que se pueda acordar". "De lo que se trata es de investir a un presidente. Cuando las cosas no están bien atadas, es imposible ir a una investidura", ha añadido.

A Illa sí le salen las cuentas para Gobernar si ERC les vota. El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat ha prometido que él va a ser generoso y ofrece un pacto. La otra alternativa son otras elecciones, que se convocarán si el 25 agosto si no hay president. El manejo de los tiempos lo tiene Puigdemont, porque es el president del Parlament, de Junts, es quien decide quién se presenta a la investidura y tiene hasta el 25 de junio para hacerlo.

De momento, ha desligado la ronda de contactos al pacto independentista de este lunes para la mesa del Parlament. "Como el señor Illa dice que tiene tantos apoyos, que vaya él primero a la investidura", ha retado, sosteniendo que se presente el que tenga apoyos.

Este lunes se volvió a vivir un pleno parecido al de 2017. En ese pleno de la constitución del Parlament se volvieron a ver los lazos independentistas de 2017 y desafiaron al Tribunal Constitucional permitiendo los votos de Puigdemont y Lluís Puig. El Gobierno ha expresado "máximo respeto" a lo que se ha hecho en la Cámara, mientras el PP ya ha anunciado que recurrirá los votos delegados de ambos ante el TC.