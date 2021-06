Primeras reacciones desde el entorno independentista a la tribuna de Oriol Junqueras que ha publicado en primicia laSexta. El líder de ERC admite que la vía unilateral no funciona, apuesta por un referéndum pactado y contempla por primera vez que el indulto puede "aliviar el conflicto".

Desde la CUP, uno de los grupos que apoyó la investidura de Pere Aragonés, son rotundos. "No subiremos a un tren que no va a ninguna parte", apuntan a laSexta. "La vía de ERC contempla el diálogo con España como vía de resolución del conflicto político con Cataluña. Esta vía ya se ha demostrado fracasada y por tanto, el ejercicio de la autodeterminación solo será posible a partir de la unilateralidad".

Aseguran que la única salida "es la amnistía y la autodeterminación que es la demanda mayoritaria y además sistemáticamente avalada por las urnas en todas las elecciones de los últimos 10 años" y añaden: "Nosotros lo que hemos venido a hacer esta legislatura es dar respuesta a la situación de múltiple crisis que vive el país y por eso venimos a impulsar un programa de transformación social y política, una estrategia para superar las imposiciones del Estado y una propuesta para avanzar hacia la autodeterminación y la independencia".

Elsa Artadi, de JxCat, dice que las entidades soberantistas "no renuncian a la vía unilateral". "El independentismo tiene obligación de explorar todas las vías y no descartar ninguna. La vía más fácil y la que siempre defendido es la negociada. Eso es una evidencia, pero también la unilateralidad del estado español. Las vías no las marcamos sólo nosotros, sobretodo las marca el Gobierno español", ha apuntado en rueda de prensa.

"El independentismo no renuncia al 1 de Octubre, sino todo lo contrario, es su gran victoria. ERC no renuncia a la unilateralitat, ni tampoco la CUP ni las entidades soberanistas. Hay caminos que preferiríamos todos nosotros, pero no podemos descartar caminos. Hay que mantenerlos todos abiertos porque es la única manera. Quien ejerce la unilateralidad y la fuerza es el Estado español", ha afirmado Artadi.

Fuentes del PdCat valoran por su parte que es un "gesto importante que no se puede menospreciar", consideran que es una "rectificación en toda regla" y que tiene que servir para el diálogo. Es, apuntan a laSexta, "una constatación de que ERC deja de tener prisa y abandona escenarios con compromisos temporales". "El abandono de la unilateralidad es trascendental. Son posiciones razonables que ahora el Gobierno central debe materializar de alguna manera", apuntan.

Marta Vilalta, de Esquerra, ha afirmado que el artículo de Junqueras "lo que explicita y transmite es muy claro, es la apuesta por el diálogo para la negociación, solucionar un conflicto de naturaleza política y solucionar a través de la política y la democracia, apostar por el diálogo, tal y como hizo la vía escocesa".

Sobre la renuncia a la vía unilateral que manifiesta Junqueras en la tribuna, dice Vilalta que "no hay novedades respecto al proyecto político, queremos ayudar a la gente, la mejor manera es escuchar a todo el mundo y esto quiere decir poder votar, un referéndum y esto pasa por la vía pactada, lo que hizo Escocia o el Quebec".