El Gobierno califica de "embrionario" el auto contra Zapatero y dice que "no hay pruebas documentales": "Es un faro moral de la izquierda"

Los detalles Un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fuentes del Gobierno a laSexta insisten en una llamada a la tranquilidad, eso sí, introducen un matiz y evitan hablar de lawfare.

El Gobierno se muestra tranquilo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, destacando que el auto del juez carece de pruebas documentales que lo incriminen. Fuentes gubernamentales aseguran que Zapatero no está vinculado a ningún entramado societario y defienden su presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Consideran el auto del juez José Luis Calama como "embrionario" y sin evidencias concretas. Además, los socios de Gobierno comparten esta visión. Confían en que Zapatero aclarará cualquier duda y reiteran que siempre ha cumplido con la legalidad, negando su implicación en el rescate de Plus Ultra.

Tranquilidad en el Gobierno tras el auto que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es el mensaje que intentan transmitir en público, con la intervención del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, y en privado.

Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta destacan que el auto del juez "no incluye prueba documental" que incrimine a Zapatero, y que no forma parte de ningún entramado societario. Así, reiteran que van a hacer una defensa cerrada de Zapatero hasta que no se demuestre lo contrario, porque con lo que hay ahora mismo sobre la mesa, Zapatero sigue siendo un "faro moral" de la izquierda.

Unas palabras llamativas porque introducen un pequeño matiz frente a las declaraciones de este martes. Hoy aseguran que esa defensa de la presunción de inocencia será férrea "hasta que se demuestre lo contrario".

Las mismas fuentes tachan el auto del juez José Luis Calama de "embrionario". "No hay pruebas, ni capturas de whatsapp", añaden concluyendo en que "si hubiera pruebas estarían en el auto". "El juez llega a muchas conclusiones, pero no hay pruebas. Habla de múltiples evidencias, pero lo las pone" (en el auto", añaden.

También se muestran tranquilos ante las reacciones de los socios de Gobierno. "Leen el auto y llegan a la misma conclusión" que nosotros, señalan. Y es que no creen que se pueda dar la misma situación que con Santos Cerdán, aunque evitan hablar en el caso de Zapatero de lawfare.

En cuanto a las explicaciones de Zapatero, están seguros de que el expresidente socialista se pronunciará aclarando cualquier dura. Por ahora, Zapatero ha asegurado que ha cumplido siempre con la legalidad y que no tuvo nada que ver con el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, frente a estas posiciones del Gobierno hay dirigentes socialistas que señalan a laSexta que se ha llegado muy lejos a la hora de defender a Zapatero ante un auto tan contundente como el del juez José Luis Calama, de quien consideran que "no es un [Juan Carlos] Peinado de la vida", en alusión al magistrado que dirige la causa contra Begoña Gómez.

Estos dirigentes señalan a laSexta que la formación socialista debe ser más prudente a partir de ahora y que se ha perdido conexión con la realidad. "No hemos aprendido nada del caso Santos [Cerdán]", lamentan.

Desde el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de Zapatero apelando a la presunción de inocencia. "Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha comenzado respondiendo el líder socialista a preguntas de Alberto Núñez Feijóo, recordando que el expresidente del Gobierno "no nos metió en una guerra ilegal y no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España", haciendo referencia al Gobierno de José María Aznar.

El líder del PP ha recordado que un juez ha imputado al "faro moral" del presidente del Gobierno por "los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal", momento que ha aprovechado para preguntarle a Sánchez "cómo ejercía esta influencia en su Gobierno" o si ahora va a "arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional".

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