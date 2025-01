PSOE y Más Madrid piden a la jueza que el novio de Ayuso declare "de forma inmediata"

Las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid piden a la jueza Inmaculada Iglesias que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, declare "de forma inmediata" en solitario o junto a los otros cinco investigados en la causa en la que se les atribuyen fraude fiscal y falsedad documental.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, piden que esa comparecencia se celebre "bien con carácter previo al primer viaje comunicado, o entre el primer y el segundo viaje".

El pasado 20 de enero, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solicitó otra vez la suspensión de su declaración como investigado por fraude fiscal y falsedad documental, prevista el 7 de febrero, por un viaje profesional programado ese día a Estados Unidos.

Este mismo miércoles, la Fiscalía ha pedido a la jueza que investiga al empresario Alberto González Amador que declare antes del próximo lunes 3 de febrero que se va de viaje. Además, el Ministerio Público también ha pedido al juzgado que informe sobre el paradero de Maximiliano Niederer, uno de los imputados por falsedad documental, y que señale si consta que vive en España.

En esta misma línea se han pronunciado las acusaciones populares, quien entienden que "no hay causa legal que justifique no tomar ya declaración a los investigados, juntos o separados más. Y es más, insisten en que "debe tomárseles de forma inmediata para que la investigación avance, no se dilate más el procedimiento, y se evite o dificulte con el paso de tiempo la investigación necesaria objeto de la instrucción, sin más dilación".

"Dado que conocemos por la defensa del Sr. Amador las fechas en las que supuestamente no se puede comparecer entendemos, aún dando por acreditados y ciertos los viajes alegados, si es para no dilatar más el procedimiento, deberían señalarse las declaraciones de forma inmediata, o con carácter previo a ese primer viaje comunicado del Sr. Amador, o entre el primer y el segundo viaje", han defendido las acusaciones populares.