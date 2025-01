La Fiscalía pide que el novio de Ayuso declare por fraude fiscal antes de irse de viaje el próximo lunes

La Fiscalía ha pedido al jueza que investiga al empresario Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal y falsedad documental que declare antes del próximo lunes 3 de febrero que se va de viaje. Además, el Ministerio Público también ha pedido al juzgado que informe sobre el paradero de Maximiliano Niederer, uno de los imputados por falsedad documental, y que señale si consta que vive en España.

En esa línea, el Ministerio Público ha argumentado su instancia en que "el plazo de instrucción previsto (...) está próximo a agotarse sin que la misma haya comenzado", además de que el Juzgado ha aprobado que "el investigado González Amador ha decidido ausentarse del territorio nacional entre el 4 y 12 de febrero". Es por ello que pide al instructor que "sin más demora se señale su declaración para una fecha no posterior al 3 de febrero".

La petición de la Fiscalía a la titular del juzgado 19 de Madrid llega después de que el pasado jueves accediera a petición de la defensa a suspender la declaración de de la pareja de Ayuso que estaba prevista para el próximo 7 de febrero. Su abogado argumentó que tiene programado un viaje profesional a Estados Unidos del 4 al 8 de febrero y a México del 8 al 12, y que el día de la citación, el 7, el abogado tenía un señalamiento ante un juzgado de primera instancia de Madrid.

Esta era la cuarta ocasión en la que se veía suspendida la declaración de González Amador, a pesar de estar investigado desde hace casi un año, al igual que los otros cuatro imputados. De hecho, antes de ello las acusaciones populares y la misma Fiscalía ya alertaban de que los plazos de instrucción corren y en marzo se debe decidir si se prorroga la causa o no. Precisamente, la defensa del empresario volvió a insistir en que no debía declarar hasta que la Audiencia de Madrid resolviese ese recurso contra la ampliación de la investigación.

Si bien la Fiscalía aclara que no es "imprescindible que a los demás investigados se les cite para el mismo día". Precisamente, sobre uno de ellos solicita al Juzgado que "libre urgente oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional" para conocer su paradero. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer González, cuya defensa subraya la Fiscalía no ha "facilitado domicilio en el que pueda ser hallado". Eso sí, no descarta pedir "medidas más contundentes para garantizar" que este ciudadano mexicano "no se sustrae a la acción de la Justicia".

La investigación de esa causa principal a la pareja de Ayuso arrancó en marzo del año pasado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 -que su abogado reconoció en su nombre en unos correos para tratar de alcanzar un acuerdo con el fiscal- y falsedad documental.

Meses después, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid, la jueza amplió las pesquisas para investigar la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de medio millón de euros a la mujer del presidente de esta sociedad como una posible comisión encubierta.