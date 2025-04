La jueza de la DANA no da por válidas las excusas de Pradas y destaca "la manifiesta pasividad" de la Generalitat

La jueza de Catarroja ha decidido no investigar al Gobierno central en relación con la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana, enfocándose en la responsabilidad de la Generalitat. El auto de la jueza desestima las explicaciones de Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, y señala que la falta de experiencia no le exime de su responsabilidad. La jueza destaca la pasividad de la Generalitat ese día y recalca que la responsabilidad recae en la Conselleria de Protección Civil, sin encontrar un nexo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin investigación al Gobierno central y con la Generalitat más señalada todavía. Así está avanzando en su investigación la jueza de Catarroja encargada de dirimir las responsabilidades del día de la DANA que asoló la Comunitat Valenciana, que en un último auto ha rechazado que haya una investigación al Gobierno y ha invalidado todas las explicaciones de Salomé Pradas.

Este miércoles, en Al Rojo Vivo, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, rechazó cualquier insinuación de responsabilidad por parte del Gobierno central en la gestión de la emergencia y cargó contra la gestión "catastrófica" de la DANA por parte de la Generalitat.

En su argumentación, Bernabé hacía referencia a un auto de la jueza de Catarroja al que ha tenido acceso también laSexta, en el que la magistrada no da por válidas las explicaciones de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas. La jueza ha asegurado que no es excusa el decir que no tenía experiencia para el puesto a la hora de asumir responsabilidades.

"La incapacidad en la toma de decisiones (se ha alegado falta de experiencia, falta de conocimiento de la situación y se delegó la responsabilidad en los técnicos entre otros elementos exculpatorios) no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable", explica la magistrada en el auto. Y, añade, que Pradas no puede descargar la responsabilidad en Pilar Bernabé como hizo: "Tampoco se puede pretender la justificación de dicha incapacidad a través de (...) la atribución de responsabilidades a quien comparece como testigo".

Un escrito en el que, además, desmonta las excusas del Gobierno de Carlos Mazón sobre el que no tenían información. De hecho, la jueza los describe como "incapaces" por su falta de respuesta ante la emergencia, recalcando su "manifiesta pasividad". Eso sí, el centro de la responsabilidad de la gestión recae exclusivamente a la Conselleria competente en materia de Protección Civil, en este caso la Conselleria de Pradas.

Por último, la jueza subraya que la falta de una declaración de emergencia nacional o catastrófica no implicó una falta de respuesta por parte del Gobierno central, cuya actuación estuvo centrada en coordinar y apoyar a las autoridades locales, pero sin inmiscuirse en las competencias que correspondían a la Generalitat y, por tanto, niega la necesidad de investigar al Gobierno por la gestión de la DANA.

"En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia", justifica.

De esta manera, la jueza dejó claro que la causa que se sigue tiene como objetivo determinar la responsabilidad penal por las muertes ocasionadas por la DANA, pero que, en su opinión, no existe ningún "nexo" entre los hechos y el Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución judicial se muestra inequívoca al rechazar cualquier intento de vincular al Gobierno central con la tragedia, centrándose de manera rotunda en la incompetencia y falta de preparación de la administración autonómica.