El juez Ruz encuentra dos nuevas cuentas en Suiza presuntamente vinculadas a Bárcenas

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las autoridades suizas que le envíen "con la máxima urgencia" información sobre dos nuevas cuentas presuntamente vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, que llegó a acumular en entidades del país helvético 48,2 millones de euros.

Ruz amplía así la comisión rogatoria remitida a Suiza en un auto en el que explica que adopta esta decisión una vez recibida la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de los fondos supuestamente ilícitos del extesorero del PP procedentes de Suiza.

En concreto, Ruz solicita a Suiza la información de titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relación con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific INc, de Panama.

Ruz recuerda que se investiga "la eventual ocultación del origen y titularidad de fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".

Según Ruz, la documentación recibida de Uruguay "determina el conocimiento de nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos, en particular en lo que se refiere al imputado Luis Bárcenas, así como a quienes habrían colaborado con el mismo en la ocultación de parte de su patrimonio de ilícita procedencia".