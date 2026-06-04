El juez Pedraz pide a la Agencia Tributaria información sobre las cuentas del PSOE y del PSC de 2024 y 2025

Acceso a la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).

¿Por qué es importante? Lo ha hecho a petición de la UCO, que en un oficio del 1 de junio solicita al magistrado que reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reclamado a la Agencia Tributaria información sobre las cuentas del PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, según han informado fuentes jurídicas a laSexta. Así lo ha hecho a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le solicita también el reclamo de información financiera del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros.

En un oficio fechado el pasado 1 de junio, la UCO pide al magistrado del caso que investiga la supuesta trama —que, según los investigadores, estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera socialista Leire Díez— que reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

En total, casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, sobre las que la UCO quiere saber desde las cuentas en las que figuran como titulares, hasta las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros datos.

También pide que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

La UCO quiere así profundizar más en el supuesto pago de 20.000 euros que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' y que se habría llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

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