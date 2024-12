El juez anula la declaración voluntaria de Ábalos y pedirá el suplicatorio al Congreso

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha anulado este lunes la declaración voluntaria del exministro de Transportes y diputado, José Luis Ábalos, por el 'caso Koldo' prevista para este jueves, según el auto al que ha tenido acceso laSexta. No obstante, el juez instructor de la causa contra el exministro, en un texto taxativo y que vislumbra cierto enfado, se ha negado a posponerla y, en caso de llamarlo a declarar, lo hará a través de un suplicatorio que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados debido a su condición de aforado.

El auto acuerda dejar sin efecto su citación con carácter voluntario prevista para el día 12 de diciembre y rechaza también posponer la misma como había solicitado el aforado. Ábalos trasladó al Supremo su interés en comparecer voluntariamente pero pidió aplazar la cita explicando que hasta el pasado 5 de diciembre no había tenido acceso a todo lo investigado, por lo que no le daba tiempo a estudiar la causa a fondo antes de prestar declaración.

En su auto, el instructor explica que, en este tipo de declaración voluntaria que permite el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, al aforado le corresponde la decisión de comparecer o no ante el Alto Tribunal, pero ello no significa "que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno, determinando, también libérrimamente el tempo de las actuaciones".

Ha fracasado así la estrategia de Ábalos de declarar después de Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama, que lo hará el próximo 16 de diciembre, y de su exasesor Koldo García (el 17 de diciembre). Con ello, quería conocer las acusaciones de Aldama, pero el juez deja que la causa siga su cauce normal y, todavía, no ha puesto una fecha para la declaración del exministro.

Será a través de un suplicatorio

El instructor ha señalado que, en caso de ser llamado a declarar de nuevo en el futuro, lo será a través de un suplicatorio que tendrá que pedir al Congreso de los Diputados. Por ello, ha añadido que se entenderá fácilmente "si se repara en que, ofrecida la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de proceder a adoptar la decisión pertinente acerca de elevar o no el correspondiente suplicatorio, esta decisión no puede (ni debe) quedar suspendida hasta tanto aquel considere llegado el momento oportuno para prestar su declaración voluntaria".

"Ello no solo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación, que solo se podrá dirigir en términos inculpatorios respecto de la persona aforada a partir del momento en el que el suplicatorio resultara concedido por la Cámara de la que el aforado forma parte", ha explicado

El exministro había solicitado el aplazamiento de su declaración voluntaria alegando la complejidad de la causa y el escaso tiempo disponible para instruirse de la misma. A este respecto, el juez responde que, en su caso, el aforado "no está ni siquiera obligado a comparecer (nunca lo estará a declarar)".

El auto recoge que, "de este modo, juzga preferible para sus legítimos intereses que el instructor adopte la decisión de elevar o no el correspondiente suplicatorio a la Presidencia de la Cámara de la que forma parte, a que lo haga tras oírle voluntariamente en declaración en un momento que considera prematuro". "Es su libre decisión a la que ninguna inferencia valorativa puede adherirse. No comporta, en modo alguno y por descontado, reconocimiento implícito de los hechos que se le atribuyen", manifiesta el auto.

Para el magistrado, "no es dable, sin embargo, posponer la declaración voluntaria como propone". "Ya se han explicado las razones. No resultaría adoptable en el futuro medida cautelar alguna que asegurase su comparecencia, por definición, voluntaria. Y no significaría necesariamente, por lo también ya explicado, que prestara declaración si, siempre de forma voluntaria, resolviera comparecer en una fecha posterior", insiste el magistrado en el auto.

Añade que "por las mismas razones, -o por otras-, que mostró su voluntad de comparecer inicialmente en la fecha señalada, retractándose de ello unos días más tarde, esta misma situación podría reproducirse. Y ello no solo perturbaría el buen orden del proceso, provocando, a su discreción, dilaciones que habrían de reputarse indebidas, sino que podría también perturbar el buen fin y la eficacia de la investigación".