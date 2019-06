Juan José Cortés, sobre su incapacidad: "La Mesa del Congreso decidirá si mi enfermedad es compatible con ser diputado"

Ya se conocen los bienes y rentas de los diputados y senadores, que tienen la obligación de declararlos al inicio de la legislatura. Y una de las declaraciones que más han llamado la atención es la de Juan José Cortés.

El diputado del PP ha declarado que percibe una pensión por incapacidad permanente absoluta de 25.780 euros y que tiene 16 euros y 65 céntimos en el banco. Además, tiene dos locales comerciales en Huelva y tres coches.

Sin embargo, su incapacidad puede poner en duda que pueda ocupar su escaño durante la legislatura, según se extrae de declaraciones realizadas a elplural, en las que afirma que la Mesa tendrá que decidir si su enfermedad es compatible con ser diputado.

"Nosotros ya hemos remitido toda la información y ahora será turno de la Mesa del Congreso decidir si puedo ocupar un puesto en el hemiciclo o no", ha explicado.

Sobre su enfermedad, dice que "la incapacidad es por las hernias y la depresión. Está diagnosticada por los médicos y aprobada por los tribunales". Además, detalla que le declararon la incapacidad hace ya seis o siete años y después se la volvieron a declarar hace dos o tres.

"No estoy mejor", dice Cortés, que asegura que "esta enfermedad son enfermedades crónicas que no tienen cura. Las hernias discales son para siempre, no tienen tratamiento". Y sentencia en este mismo medio: "No estoy bien de salud. Las incapacidades se dan por motivos de salud".