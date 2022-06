El espectáculo en el que se convirtió la visita del rey Juan Carlos I a Sanxenxo, tras dos años sin pisar España, no sentó bien en La Zarzuela. Ese sería el motivo por el que el rey emérito no repetirá viaje a la ciudad gallega este fin de semana, cuando se celebra el Campeonato del Mundo de vela de la clase 6mR.

No se habla del motivo, pero todo apunta al encuentro de 11 horas que tuvo el rey emérito con su hijo en Zarzuela. Y es que el primer viaje de don Juan Carlos fue de todo menos discreto, algo que no gustó a la Casa del Rey, así que le habrían pedido que hasta después de verano no regrese.

Felipe VI también habría acordado con su padre que sus próximas visitas serán más discretas y cuando las circunstancias sean adecuadas, no ahora mismo. Así lo apunta Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados.

Las condiciones en las que se dio la visita tampoco gustaron al Gobierno, que llegó a criticar la actitud de Juan Carlos I por haber "perdido una gran oportunidad de pedir perdón". Ahora, adoptan una postura prudente ante el hecho de que el emérito no venga este fin de semana.

Lo cierto es que la noticia de que el rey no regresará a España este fin de semana coincide con las informaciones que apuntan a una nueva investigación de Hacienda a Juan Carlos I por los gastos de sus cacerías tras la abdicación. En octubre, el abogado del rey ya le habría recomendado que no viniera a España, según publica 'El periódico', o que al menos hiciera visitaras cortas para evitar ser citado.

Desde Compromís confían en que la nueva investigación al emérito sea diferente. "Se ha abierto expediente y creo que no lo podrá eludir. Los ciudadanos están esperando a que el rey emérito sea uno más en este país", ha considerado el portavoz de la formación, Joan Baldoví.