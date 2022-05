El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha informado de que el rey Juan Carlos I le ha hecho saber su intención de regresar a la localidad el próximo mes de junio, del 10 al 18, para defender su título de campeón del Mundo de la clase 6m, el cual conquistó en 2019 a bordo del Bribón.

"En un desayuno que tuve con él esta mañana me comunicó que podía decir que va a venir a defender el título de campeón del mundo de la clase 6m, que va a estar aquí de nuevo con nosotros del 10 al 19 de junio", afirmó el regidor a los periodistas. Martín ha visto al rey emérito "muy bien de salud y muy bien físicamente" a pesar de sus "problemas de movilidad", además de "muy emocionado" por regresar a España tras 21 meses fuera del país.

"Lo he visto con muchas ganas, con mucha ilusión. Estaba muy emocionado, contentísimo por volver a España. He percibido en él que ama mucho a nuestro país", señaló el alcalde de Sanxenxo, a quien Juan Carlos I le ha agradecido su "acogida".

"Me dijo que él siempre está en deuda con Sanxenxo, y le he respondido que somos nosotros los que estamos en deuda con él. Si Sanxenxo tuviera que pagar con dinero lo que lleva haciendo por nosotros, no habría dinero para pagarlo", ha ironizado.

Telmo Martín también ha agradecido "el gesto" de la infanta Elena de acompañar a su padre durante sus primeras horas en Sanxenxo, ya que este mediodía se ha trasladado a Sevilla para participar en una competición hípica.