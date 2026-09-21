Juan Carlos I: "Viva donde viva, perteneceré siempre a España"

El rey Juan Carlos I en la entrega del Premio Saint-Simon por 'Reconciliación', las memorias de su reinado escritas junto a la autora francesa Laurence Debray.

Los detalles El monarca ha recibido el Premio Saint-Simon por 'Reconciliación', las memorias de su reinado escritas junto a la autora francesa Laurence Debray. En la entrega, ha reivindicado su vínculo con España pese a llevar más de seis años residiendo en Abu Dhabi.

El rey Juan Carlos I recibió el Premio Saint-Simon por sus memorias "Reconciliación", escritas junto a Laurence Debray, describiéndolas como su último legado a los españoles. En la ceremonia, el monarca destacó que publicar sus memorias fue una decisión "más temeraria que prudente", pero necesaria para aportar su versión a la historia. A pesar de residir en Abu Dhabi desde 2020, tras el escándalo de comisiones de Arabia Saudí, reafirmó su amor por España. En esta ocasión, fue acompañado por Victoria Federica e Irene Urdangarin, marcando su primera aparición conjunta en un evento europeo. Antes de Francia, visitó Sanxenxo para una regata en su honor.

El rey Juan Carlos I presentó recibió este domingo el Premio Saint-Simon por 'Reconciliación', las memorias de su reinado escritas junto a la autora francesa Laurence Debray. En el premio, en el que definió esta obra como su último legado a los españoles, el monarca aseguró que la decisión de publicar las memorias fue "más temeraria que prudente", aunque ha defendido la necesidad de aportar su versión a la historia.

"Este premio me confirma en la categoría de los hombres que eligen dar testimonio antes que guardar silencio. Es una elección más temeraria que prudente la que he hecho, movido por la misión de escribir para la posteridad. Heme aquí, gracias a ustedes, investido como rey memorialista", afirmó el emérito en la ceremonia de entrega del galardón.

Pese a llevar más de seis años alejado de España, el que fuera jefe del Estado durante 39 años ha reivindicado su amor por un país al que asegura que pertenecerá "siempre". "Recibo con enorme gratitud (el galardón), por mí, pero también por España, a la que quiero tanto, y a la que, viva donde viva, perteneceré siempre", ha reivindicado Juan Carlos I.

Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi después de que se destapase en plena pandemia los pagos que habría recibido a modo de comisión por parte de la Casa Real de Arabia Saudí.

Acompañado por Victoria Federica e Irene Urdangarin

Es la primera vez que Irene Urdangarin y Victoria Federica acompañan al rey emérito en un desplazamiento de este tipo por Europa. En el anterior reconocimiento estuvo presente Felipe Juan Froilán. Juan Carlos I ha reivindicado su vínculo con España al término de su intervención.

Antes de viajar a Francia, el emérito ha pasado varios días en Sanxenxo, donde llegó el pasado miércoles para seguir la regata que lleva su nombre. La infanta Margarita, María Zurita y Pedro Campos se sumaron a la infanta Elena durante la estancia, que incluyó el viernes una cena a bordo del Deiramar Dos por la ría de Pontevedra, con productos gallegos en la mesa. El sábado, Juan Carlos I abandonó Galicia antes de que terminase la competición para poner rumbo a Francia.

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