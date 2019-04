Discrepancias en el PSOE ante la posibilidad de que Josep Borrell se presente como candidato a liderar el partido

Josep Borrell ha admitido que no descarta intentar liderar el PSOE. "No es un 'no', pero ahora ni puedo ni debo pensar en eso", reconoció el exministro socialista en El Objetivo de Ana Pastor.

Borrell agradece el apoyo a todos los que le animan a dar un paso delante, aunque, en su partido, no todos lo hacen. "No estoy invitándole a darlo. Si él lo da, tendrá que explicarse", considera el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguiar.

Para otros, que Borrell apoye a los que mantienen el 'no' a Rajoy invalida su perspectiva como candidato. "No dejaré que me dirija alguien que dice que votaría que no", ha afirmado en Al Rojo Vivo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura.

El cambio de rumbo del PSOE justifica, según el propio Borrell, que se pueda votar libremente en el partido. Lo explicó con un símil en El Objetivo: "Si un avión muy grande intenta hacer una maniobra de 180 grados será una catástrofe".

Con esta situación, manda un mensaje de esperanza a los militantes: "No se vayan. Es más, los que no están, que vengan". A la militancia también apeló Pedro Sánchez a través de su cuenta personal de Twitter. "Pronto llegará el momento en que la militancia recupera y reconstruya su PSOE. Un PSOE autónomo, alejado del PP, donde la base decida", apuntó el exsecretario general socialista.

No obstante, después de su dimisión, Sánchez no ha aclarado si intentará volver a liderar el PSOE.