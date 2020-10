"Volvería a hacerlo exactamente igual a como lo he hecho". Así se ha pronunciado José Luis Peñas en una entrevista en Al Rojo Vivo un día después de que el Supremo haya ratificado la sentencia a la Gürtel. El exconcejal del PP que destapó la trama Gürtel ha señalado que "es complicado decirle a tu hija que su padre no es un ladrón, aunque la sentencia lo diga”. E insiste en que en su momento tomó una decisión "basada en palabras que ahora no se dicen mucho: dignidad, honor, deber".

Señala Peñas que no se arrepiente en absoluto aunque finalmente el Supremo ha ratificado una pena de 4 años y nueve meses de prisión para él. "Si me hubiera arrepentido no estaría hoy aquí contigo con la cabeza muy alta", explica a García Ferreras. "Hemos podido destapar la que es posiblemente la mayor trama de corrupción en España".

Cuenta que nadie de la política le pidió que grabara las conversaciones que finalmente presentó a la Fiscalía. Dice Peñas que fue su mujer la que después de que le contara lo que le había pasado en una reunión con Correa le dijo que tenía que conseguir pruebas.

"He estado muy cerca de la Gürtel, pero nunca he sido la Gürtel"

Peñas comenzó entonces a grabar a Correa y a otros cabecillas de la trama sin que lo supieran y presentó esas cintas en lo que supuso el arranque de la investigación de la Gürtel.

"He estado muy cerca de la Gürtel, pero nunca he sido la Gürtel", ha vuelto a insistir el exconcejal que se lamenta de no haber podido conseguir convencer a la sala del Supremo.

No obstante, aún hay camino jurídico, desde presentar un recurso de amparo a solicitar el indulto. Algo que señala no descarta que haga su abogado.