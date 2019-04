José Domingo: "Cataluña no es de los independentistas, nosotros también somos Cataluña"

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha llamado a aprovechar la "gran oportunidad" de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "restaurar la normalidad institucional" y recuperar "unas instituciones autonómicas reforzadas y prestigiadas" que resulten en una "Cataluña unida".

Los comicios deben permitir lograr "una Cataluña unida, sin vencedores ni vencidos", afirma el manifiesto, leído en castellano y catalán por los dirigentes de SCC Àlex Ramos, Miriam Tey y José Domingo, tras la manifestación convocada hoy por la entidad bajo el lema "Cataluña somos todos".

"Nosotros también somos Cataluña"

El texto denuncia que "Junts pel Sí y la CUP quieren imponer a todos los catalanes su minoría social en el Parlament" y que "han confundido la minoría nacionalista con Cataluña y Cataluña no es de los independentistas". Señala que, por contra, deberían "dar por absolutamente frustrado su desafío" porque "no tienen un mandato popular" y aceptar que "ha llegado la hora de la cultura y el acuerdo", pues no es de recibo "una Cataluña de bandos".

"Es el momento de armonizar la Cataluña institucional con la real" y "construir algo tangible y positivo", indica el manifiesto, que aboga por "una Cataluña próspera en una España rica dentro de una Unión Europea cada vez mas fuerte". "Aquí estamos", señala el texto, "los catalanes que somos españoles y queremos seguir siéndolo", los que "defendemos las instituciones democráticas", los que "damos por finalizado el proceso separatista y abogamos por la reconciliación" y "defendemos el acuerdo y estamos dispuestos al consenso y a las reformas" siempre dentro de la legalidad. "Nosotros también somos Cataluña. ¡Todos somos Cataluña!", proclama el manifiesto.