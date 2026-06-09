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El rey Felipe VI habla en un documental

José Apezarena recuerda que el rey Felipe VI "lloró con el asesinato de Tomás y Valiente": "Le dolió mucho"

José Apezarena, biógrafo del rey Felipe VI, analiza la entrevista del monarca para un documental sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco: "Responde a un suceso que le marcó mucho".

José Apezarena recuerda que el rey Felipe VI "lloró con el asesinato de Tomás y Valiente": "Le dolió mucho"

Por primera vez desde que es rey, Felipe VI ha participado con una entrevista en un documental. Se trata de una producción que aborda el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, del que el próximo mes se cumplen 29 años.

José Apezarena, biógrafo del rey Felipe VI, señala que esta entrevista "responde a un suceso que le marcó mucho, porque él no solamente marchó a Ermua al entierro, es que es la primera vez que se soltó con un discurso, improvisado, sobre el dolor que le produjo aquel acontecimiento".

"Él está hablando de su dolor, de un tema que además le ha importado mucho, que es el terrorismo", indica el periodista, que señala que esta sensibilidad del monarca venía "de atrás".

"El año anterior fue asesinado Tomás y Valiente, profesor del propio Felipe", recuerda Apezarena, que señala que fue "algo que le dolió mucho" al rey, hasta el punto de que "creo que incluso lloró" cuando se produjo el asesinato.

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