Jorge Dezcallar apunta a Marruecos en la entrada masiva de Ceuta: "Creo que trataron de ver la reacción de España y se les fue de las manos"

El exembajador español en Rabat expone que es "impensable" que las autoridades marroquíes no supieran que iba a producirse esa entrada ilegal a nuestro país.

Jorge Dezcallar conecta con Más Vale Tarde para analizar todo lo que está sucediendo en Ceuta. Iñaki López plantea, al inicio, si es posible que 80.000 personas crucen la frontera de España con Marruecos "sin que se entere la gendarmería de Marruecos ni el Gobierno".

El exembajador español en Rabat y exdirector del CNI indica que es "absolutamente imposible". "Otra cosa es la desconexión interna que hay en Marruecos entre la policía, el ejercito y las fuerzas de seguridad, pero que no se entere nadie me parece absolutamente impensable", añade.

"Otra cosa es que lo dirigieran", expone. "Mi impresión es que se trato de testar un poco, de ver la reacción de España y se les fue de las manos", comparte. Dezcallar indica que al día siguiente se fue el 90%. "¿Si uno entra y se juega la vida por qué se va al día siguiente a las pocas horas?", se pregunta.

"No creo que esto pudiera suceder sin que las autoridades marroquíes lo supieran", repite. El exembajador español indica que ahora se deberá deducir cuál fue su implicación, hasta dónde se llegó o qué querían.

López señala que Pedro Sánchez, aunque ha dicho que no tiene pruebas de que haya sido Marruecos, sí que indica que la relación de nuestro país con Marruecos debe cambiar. El presentador pregunta cómo debería cambiar esa relación al exdirector del CNI.

Dezcallar indica que Marruecos es necesario para controlar la inmigración ilegal o el tráfico de drogas. Además, España es el primer socio comercial de Marruecos y "ellos nos necesitan a nosotros porque las aportaciones de los emigrantes que están el España son el 1% del PIB marroquí".

El exembajador señala que es necesario "llevarnos bien" con el país vecino ya que "a los dos nos interesa". "Pero eso no quiere decir que se haga a base de ceder", expone. "La firmeza es necesaria", añade. Señala que es importante que lo ocurrido no se repita, "porque no podemos poner en riesgo la seguridad, la defensa de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido