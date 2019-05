Isabel García Tejerina: "Con Vox no vamos a la vuelta de la esquina, lo hemos aprendido"

Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, será la encargada de la campaña del PP hacia las elecciones europeas y explica en Onda Cero que, tras las elecciones del 28A, está "como todos, sabiendo que hemos recibido un castigo que hay que aceptar". También hace autocrítica: "Tenemos que escuchar a la gente, corregir y mejorar, trabajando para los españoles".

Además, la política ha reivindicado que el PP "siempre ha sido de centro derecha moderado, con principios bien asentados", y reconoce que, aunque no han dejado de serlo, dice, "la gente nos ha percibido de otra manera".

"Teníamos un objetivo, desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa, y pensábamos que ese objetivo lo compartíamos con otras formaciones". A partir de ahora, anuncia que cambiarán de estrategia porque considera que "ni era el objetivo de Vox, ni era el objetivo de Ciudadanos".

Respecto a la formación que lidera Santiago Abascal, Tejerina explica que "hay algo muy identificativo de quién es cada uno. Salvini y Le Pen felicitaron a Vox, el populismo europeo". "Hemos aprendido que con Vox no vamos ni a la vuelta de la esquina", sentencia la jefa de campaña.

Tejerina apunta que en Andalucía, donde el PP gobierna gracias al apoyo del Vox, la formación "no podía explicar que no estuviera allí para desbancar al socialismo, eso nos distorsionó a todos". Después, tras la campaña de las elecciones generales, Tejerina indica que Vox "no combatía el mayor peligro para España, que es el sanchísmo, sino que sus ataques estaban centrados en el Partido Popular", justifica.