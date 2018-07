Isabel Celaá: "Cuando hacíamos primarias en el PP nos lo afeaban y ahora ellos están en un proceso descarnado"

"Todo nuestro respeto, no vamos a dirimir la cuestión, no podemos ni queremos hacerlo", ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Celaá sí ha dicho que "casi" se alegran de que el PP haga ahora primarias, recordando que cuando las hacían otras fuerzas políticas los 'populares' se lo "afeaban".

La portavoz se ha limitado a decir que el Gobierno felicitará este sábado al ganador, y no ha adelantado si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá con quien sea el próximo presidente del PP, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado.

El Gobierno ha eludido así precisar si comparte la posición de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha opinado que sería más fácil llegar a acuerdos con Santamaría. De hecho, la ministra de Hacienda, la exconsejera María Jesús Montero, no ha querido aventurar con quién sería más fácil pactar la nueva senda de déficit. "No diría nada, no vaya a ser que lo decante yo", ha bromeado.