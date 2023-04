La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este sábado que Podemos sigue fuerte ante los que quieren que la "izquierda vuelva a ser como la de antes, relegada a una esquinita del tablero" y un "adorno del PSOE sin capacidad de influir en la política". "Nosotros no somos eso ni lo vamos a ser", ha lanzado durante el mitin central de la 'Fiesta de la Primavera' del partido, que llega en pleno clima de tensión con Sumar y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Así, Belarra ha pedido a las bases del partido que se movilicen para construir "esperanza" en el país, pero no como un "artificio" o "un discurso primaveral que no cambia nada", sino con "hechos concretos" y, sobre todo, con la "valentía" de su formación para ser la "herramienta política de "los que no se callan ante las injusticias".

Por su parte, la ministra de Igualdad y 'número dos' de la formación, Irene Montero, ha prometido que van a "defender la unidad" en la izquierda para tener "toda la fuerza posible" en el próximo ciclo electoral, pese a que es conscientes de que Podemos es "muy diferente" de Sumar, de Más Madrid y de Compromís. "Somos fuerzas diferentes, pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar y estamos dispuestas a aportar nuestra fuerza", ha insistido.

Durante el acto y rodeada del grueso de los candidatos autonómicos de la formación a los comicios del 28M, Belarra ha desglosado que desde 2015, en las primeras elecciones a las que se presentaron, el partido ha visto encuestas y titulares de prensa sobre desplome de votos y apoyos, pero la realidad es que han sido la fuerza de izquierda que ha obtenido los cuatro mejores resultados de la izquierda en las generales.

"Repiten, como un mantra, que Podemos se hunde", ha expresado, para trasladar a sus simpatizantes reunidos en Zaragoza que eso no es mas que la expresión de un deseo, el "deseo de acabar con Podemos", porque la realidad, según ha dicho, es que han sabido transformar la "indignación" en medidas políticas concretas.

Asimismo, ha reivindicado que su partido ha sobrevivido a las "cloacas", a la "guerra judicial" contra ellos y a las 'fake news', porque son los que soportan más que nadie la "presión", tienen las mejores propuestas y convierten en "posible lo imposible", porque su principal cualidad es la "valentía" para aguantarlo todo. Y un ejemplo, según ha relatado Belarra, es la titular de Igualdad, Irene Montero, que ha llevado más lejos que nunca las demandas del feminismo y "resistió todos los ataques a pecho descubierto" por la Ley Trans, de la que ahora todo el mundo progresista presume.

"Aquí estamos, por mucho que le pese a Antonio Garamendi (CEOE), a Juan Roig (Mercadona), a Ana Patricia Botín (Banco Santander), a Rafael del Pino (Ferrovial), a las élites económicas apoltronadas sin hacer nada más que vivir del cuento a la frente humilde", ha manifestado la líder de Podemos, al tiempo que ha presumido de su hoja de servicios, como su insistencia por impulsar el tope al gas o la Ley de Vivienda, donde tuvieron además que aguantar en solitario que se les llamara "demagogos" y que no se metieran en cuestiones técnicas, en alusión velada al PSOE.