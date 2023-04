Jordi Évole entrevista este domingo a Yolanda Díaz en laSexta. La vicepresidenta del Gobierno se sincera y se muestra muy indignada por la negativa de Podemos a acudir al acto de Sumar: "No puedo entender que yo te invite a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir, no soy capaz de entenderlo".

"Nadie pidió nada para estar ahí", explica Yolanda Díaz, que reconoce que había gente de Podemos que quiso ir al acto, pero no la dejaron.

