'El Cangrejo', un coronel de su misma sangre: ¿quién protege a Raúl Castro de Estados Unidos?

El contexto Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el responsable máximo de la seguridad del expresidente cubano, de 94 años. Es el nieto del mismísimo exdirigente, que buscó a alguien de su sangre para que diera su sangre por él.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, aunque no comentó sobre planes para arrestarlo. Esto ocurre tras la acusación del Departamento de Justicia contra Castro por el derribo de dos avionetas hace 30 años. La protección de Castro está a cargo de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El Cangrejo', quien lidera la Dirección General de Seguridad Personal. Se especula sobre el paradero de Castro, quien enfrenta cargos por la muerte de cuatro aviadores en 1996. La acusación ha generado tensiones con Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, considera que tiene motivos políticos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo. Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano hace 30 años.

Ahora la pregunta es ¿quién protege a Raúl Castro de Estados Unidos? Y es que los cubanos temen que el exdirigente pueda seguir el destino del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, arrestado por agentes estadounidenses el pasado 3 de enero.

El responsable máximo de la seguridad de Castro, el hombre que decide quién y cuántos le protegen o por dónde se mueve es el coronel Raúl Guillermo RodríguezCastro, alias 'El Cangrejo'. Es el nieto del mismísimo expresidente, que buscó a alguien de su sangre para que diera su sangre por él. Asimismo, este es también quien, supuestamente, está negociando con Estados Unidos el fin del régimen.

'El Cangrejo' está al mando de la Dirección General de Seguridad Personal, un cuerpo creado específicamente para proteger, cuidar, acompañar y defender a los líderes de la revolución, de la dictadura. Son los que aparecen siempre cerca de Raúl Castro o cualquier dirigente relevante.

Su misión es escoltar, comprobar lo que va a comer, tomar las terrazas con tiradores a su paso... Además, un grupo de ellos los investiga a todos para evitar traiciones.

Saltar en paracaídas en diferentes terrenos, nadar kilómetros con el equipo completo, recorrer grandes distancias a pie, dominar técnicas de defensa personal o saber manejar todo tipo de armas y explosivos. Ese es su currículum. Son los preparados en caso de invasión y los que Cuba envió a Venezuela a proteger a Nicolás Maduro. Eso sí, murieron todos.

¿Dónde está Castro ahora?

Una de las cuestiones más repetidas en los últimos tiempos es dónde se encuentra Raúl Castro en la actualidad. Y es que el exdirigente no está en la residencia habitual que tenía en La Habana, una buena finca con buenas protecciones.

Es lo que cuenta gente de la oposición que tienen controlado el domicilio, donde no ven movimiento. Si realmente temen un secuestro o una detención, a Raúl Castro lo están moviendo cada cierto tiempo en un lugar, nunca mucho en él.

Raúl Castro, de 94 años, fue acusado el miércoles ante la Justicia estadounidense por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa. En el centro de la investigación hay una grabación de junio de ese año con periodistas cubanos en la que Castro habría confesado que ordenó derribar las dos avionetas.

Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero en territorio venezolano con Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que EEUU ejerce sobre la isla, tras haberle impuesto un bloqueo energético y tras las amenazas de Trump de "tomar el control" del país caribeño.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró el miércoles que la acusación contra su predecesor tiene motivos políticos, carece de base jurídica y busca "justificar" una futura agresión militar estadounidense.

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