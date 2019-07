Un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid desmentiría la versión de Ciudadanos sobre los incidentes registrados el sábado, cuando dirigentes de la formación naranja fueron evacuados del desfile del Orgullo LGTBI después de que varios manifestantes les abuchearan e increparan, según informa 'El País'.

La portavoz del partido, Inés Arrimadas, tachó de "fascistas" a los manifestantes que protestaban contra su presencia en el Orgullo, a quienes acusó de haberles "lanzado de todo". Por su parte, la diputada Melisa Rodríguez aseguró que les "tiraron orines, copas, latas llenas y vacías" y alegó que incluso "a una compañera le dieron con una botella de cristal en la cabeza".

Sin embargo, de acuerdo con dicho documento, cuyo contenido ha conocido el citado medio a través de fuentes policiales, no hay constancia de que se produjeran "agresiones físicas" contra los miembros de Cs, sino que solo se produjeron insultos y lanzamiento de agua, así como el lanzamiento "aislado" de algún objeto "no peligroso", en concreto, "alguna botella de plástico vacía, que no llega a impactar en nadie ni causar lesiones".

Además, según este informe, los políticos de Ciudadanos no obedecieron "en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos". Así, cuando se les sugirió sortear a un grupo de manifestantes que pretendía impedirles avanzar sentándose en la calzada, los miembros de Cs se habrían negado. Al menos en otras dos ocasiones, recoge 'El País', los integrantes del partido de Albert Rivera desoyeron los consejos de los agentes.

Por otra parte, pese a que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado a la Policía Nacional de tardar "mucho en llegar" y actuar "de una forma muy ineficiente", el informe policial recoge que se les dio la protección de agentes vestidos de paisano que les acompañaron en todo momento.

Puedes ver en este vídeo la tensión entre los manifestantes y los políticos de Ciudadanos, a quienes recriminaban su presencia en el desfile del Orgullo por entender que esta era incongruente con su participación en gobiernos con Vox: