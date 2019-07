Melisa Rodríguez, diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, ha asegurado que "cuando uno pone un 'pero' a una condena deja de ser una condena", respecto a la respuesta del PSOE a lo ocurrido durante el Orgullo LGTBI de Madrid con la formación naranja.

"Me gustaría que el ministro hiciese lo propio. Llevaban semanas calentando el Orgullo", ha reiterado la diputada, que ha rehusado hablar sobre pactos con Vox: "Cuando hablan de pactos no se si se referirán al pacto de Murcia, donde Vox votó con el Partido Socialista y con Podemos".

"Cuando un ministro dice que condena la violencia y pone un 'pero', no está condenando sino justificando", ha reiterado Melisa Rodríguez, que ha apuntado que "no hay forma de justificar" lo que "padecieron ese día": "Nos quedamos sin espacio, nos gritaban, hubo ataques de ansiedad, se nos tiró de todo menos agua. Nos tiraron orines, copas, latas llenas y vacías, a una compañera le dieron con una botella de cristal en la cabeza".

Además, la política ha asegurado que espera "que Marlaska salga y sea responsable de sus palabras, porque cuando uno es ministro y dice su opinión en público, deja de ser una opinión y empieza a ser una posición política".

"Ciudadanos no se ha sentado con Vox, no hay nada que justifique la violencia que se sufrió el otro día. No queremos blanquear la violencia que sufrimos porque lo que más me preocupó del Orgullo es que había en gente muy joven caras de odio que yo no había visto", ha reiterado la diputada, que se ha preguntado "qué clase de sociedad estamos fomentando".