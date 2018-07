La infanta sigue la misma estrategia que Urdangarin: señala a Tejeiro y apunta que la Casa Real supervisaba los movimientos

La infanta Cristina se suma a la tesis de que la Casa Real supervisaba los movimientos del matrimonio. Al ser preguntada por si se asesoraron sobre la conveniencia de que el matrimonio fuera coparticipe de la sociedad al 50%, la infanta asegura que se asesoró con "Carlos García Revenga y él a su vez con Federico Rubio" mientras que Urdangarin insiste en que lo consultó "con el señor Miguel Tejeiro".

En la lista de personas en las que confió en su día, las vinculadas con la Casa Real, están "Carlos García Revenga, el asesor fiscal de la Casa Real y en temas jurídicos José Manuel Romero". Además asegura que desde la Casa Real no pusieron pegas a Aizoon: "No, no teníamos ninguna prohibición".

Cristina de Borbón apoyó la estrategia de su marido de señalar a Miguel Tejeiro: "Tomaba él las decisiones, siempre asesorado por su asesor fiscal". Algo que habían hecho tanto Urdangarin como su exsocio.

Ahora la Infanta ya no confía en Tejeiro y el juicio puede haber servido para acercar a Urdangarin y Torres, según 'Ok diario' los dos matrimonios cenaron juntos la semana pasada.