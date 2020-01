"No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás". Muchos recordarán esta frase de Cayetana Álvarez de Toledo que se hizo viral durante la cabalgata de Reyes de 2016, cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar las vestimentas de los magos de Oriente para el tradicional desfile navideño.

Este cambio indignó tanto a la actual portavoz del PP en el Congreso, que así se lo hizo saber a la exalcaldesa a través de redes sociales. "Mi hija de 6 años: 'Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad'. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás", rezaba el comentario que se acabó haciendo viral.

Ahora, cuatro años después, David Broncano ha intentado que ambas se reconcilien. Durante la visita de Carmena a 'La Resistencia', Ricardo Castella y Grison tocaron un bolero para que esta pidiera perdón a Álvarez de Toledo, sin embargo la exregidora madrileña optó, finalmente, por perdonar a la 'popular'. "Te perdono", dijo cuando acabó la canción.

Tras escuchar esto, el presentador gritó "no, Manuela, hombre", a lo que esta contestó: "Yo creía que ella tenía muchas ganas de que yo la perdonara". "Lo que más me molestó de Cayetana fue que dijera que mis magdalenas las compraba en el supermercado".

Durante la entrevista, Manuela Carmena también habló sobre la importancia de "quitarse la peluca de la ideología", contando una anécdota. "Unas señoras se me acercaron y me dijeron 'muchísimas gracias' por permitirnos que nuestro perrito vaya en el metro. Yo me puse muy contenta, pero de pronto me dijeron 'no la hemos votado nunca ni la vamos a votar nunca por la ideología".