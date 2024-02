Lo ocurrido en Barbate es solo un ejemplo de la violencia que emplean los narcotraficantes en Cádiz y a la que se enfrentan los agentes de la Guardia Civil.

La secretaria provincial AUGC Cádiz, Carmen Villanueva, se ha quejado en Más Vale Tarde de que esta delincuencia "no es común". Además, ha asegurado que tienen los mismos medios que cualquier otra provincia de España y que, de esa manera, "no se puede combatir algo tan organizado".

Los agentes tuvieron que utilizar esa pequeña embarcación del GEAS, porque las que disponen para estos casos no estaban operativas. Como ha contado a laSexta el portavoz y secretario nacional de comunicación de JUCIL, Agustín Leal, las seis patrulleras del servicio marítimo que están en Cádiz llevan tiempo averiadas sin vistas de arreglo. Un correo interno demuestra que avisaron que debido a ello, los servicios se suspendían ese día. "Por eso mis compañeros recibieron la orden de salir en una embarcación de juguete, una embarcación que usa el GEAS, que vino de Algeciras y que se usa para rescatar cadáveres de gente que se ahoga en el mar", se ha quejado el portavoz.

La Guardia Civil pide más medios, especialmente tras el desmantelamiento de OCON SUR, la unidad de élite contra el narcotráfico que se creó especialmente para esta zona. El secretario general provincial de AUGC Sevilla, Raúl Buzón, ha manifestado que "OCON fue la pesadilla de los narcotraficantes". "¿Por qué se quita? Porque el señor ministro consideró que aquello ya estaba controlado y que no hacía falta", ha apuntado.

Por su parte, desde Interior explican que el cierre de esta unidad no supuso una reducción del número de agentes. Recuerdan que en 2023 se alcanzó un máximo histórico con más de 25.000 efectivos. Pedro Fernández Peñalver, delegado del Gobierno en Andalucía, ha explicado que "no es que desaparezca, sino que se reintegran las plantillas para que tenga carácter estructural y no sea como era le organismo que tenía carácter provisional".