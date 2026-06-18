Iñaki López responde a Feijóo: "Abandonó la escuela rural hace 40 años, tiempo ha tenido de empezar con el inglés"

Iñaki López comenta en Más Vale Tarde las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el inglés y se pregunta si "pretende acudir a las cumbres de la Unión Europea con el móvil y el translator".

"No le podemos echar la culpa a la EGB"

Alberto Núñez Feijóo estuvo ayer en 'El Hormiguero', donde dejó varios titulares, algunos inexactos, y también habló con Pablo Motos sobre cómo lleva el inglés.

El líder del Partido Popular aseguraba que no toca el inglés y que va con el traductor del teléfono móvil. "El inglés es una herramienta elemental, pero esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema", afirmaba.

Iñaki López se pregunta en el vídeo sobre estas líneas si, llegado el momento de convertirse en presidente de Gobierno, "pretende acudir a las cumbres de la Unión Europea con el móvil y el translator".

También le llama la atención que eche la culpa a la escuela rural: "La abandonó hace 40 años, tiempo ha tenido después de empezar con el inglés. No le podemos echar la culpa a la EGB".

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