Imputados dos altos cargos de Vox por una presunta filtración de información confidencial contra Espinosa de los Monteros

El contexto Los dos investigados habrían filtrado a un medio un expediente de carácter confidencial del exportavoz de Vox en el Congreso.

La crisis interna de Vox se intensifica con diversas acusaciones y conflictos entre sus dirigentes. Javier Ortega Smith denunció filtraciones y manipulaciones dentro del partido, mientras que García-Gallardo criticó a Abascal por presuntos ingresos indebidos a través de su esposa. 'El País' reveló que dos altos cargos, Cristina Navarro y Juan de Dios Dávila, están imputados por filtrar información confidencial sobre Espinosa de los Monteros. Además, se ha abierto un expediente a García-Gallardo, quien podría ser expulsado por calumnias. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, defendió la transparencia de las cuentas del partido, disponibles para los afiliados y el Tribunal de Cuentas.

La guerra interna de Vox se agrava. Después de que este jueves el exdirigente Javier Ortega Smith denunciase "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones" desde esa formación y de que García-Gallardo denunciase que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría a una sociedad en pérdidas, este viernes 'El País' publica que los dos responsables del equipo interno de ética del partido están siendo investigados por filtrar información confidencial contra Espinosa de los Monteros.

Los dos altos cargos de Abascal imputados por un presunto delito de revelación de secretos son Cristina Navarro, exsecretaria personal del presidente de Vox, y Juan de Dios Dávila, dirigente de la formación de extrema derecha en Gipuzkoa. Ambos son los responsables del denominado 'Equipo de Cumplimiento Normativo' de Vox, que depende directamente del líder de la formación, según publica el medio que informa de la imputación.

En enero de 2025, Vox notificó a Espinosa de los Monteros una investigación interna por supuesto tráfico de influencias. Fue precisamente el 'Equipo de Cumplimiento Normativo', dirigido por Navarro y De Dios, el que presentó dos denuncias ante la Fiscalía, que dio carpetazo a ambas al considerar que no había unos mínimos indicios de delito.

Sin embargo, el contenido de ese expediente confidencial en el que se cuestionaba la honorabilidad de Espinosa de los Monteros fue filtrado a un medio, algo por lo que ahora los dos altos cargos han tenido que declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, donde han declarado que el periodista que publicó la información se equivocó al decir que había tenido acceso al expediente de carácter confidencial. Según los investigados, lo que en realidad recibió el medio fue un informe encargado a un abogado externo.

García-Gallardo, camino a la expulsión

Por otro lado, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este viernes la apertura de un expediente a Juan García-Gallardo, quien "seguramente" sea expulsado finalmente del partido. "Perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer", dijo el castellanoleonés en una entrevista para 'El Mundo', donde añadió: "A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal".

Tras estas declaraciones, Garriga ha expresado que espera "que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas", al tiempo que ha manifestado que el exvicepresidente de Castilla y León sufre "las frustraciones o los síndromes del príncipe destronado".

Además, preguntado por las palabras del todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, que ha instado a Garriga a filtrar su modelo 347 -la declaración sobre el total de las operaciones realizadas con terceros-, el secretario general ha respondido que no tiene "nada que decir", a lo que ha apostillado que las cuentas de Vox son públicas y que puede acceder cualquier afiliado antes de la votación de la Asamblea General del partido, que están en la web del partido y las tiene el Tribunal de Cuentas:

"Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith, no solo en los comités ejecutivos nacionales, sino en todas las asambleas del partido", ha concluido el secretario general de Vox.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.