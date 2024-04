Koldo García dice tener la conciencia muy tranquila, pese a su imputación por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas. Quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos así lo ha asegurado en la comisión de investigación del Senado, donde este lunes ha evitado contestar a la mayoría de las preguntas, acogiéndose a su derecho a no declarar, aunque también ha cargado contra sus señorías: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?", les ha espetado.

Así, cuando la senadora de UPN María Caballero le ha preguntado si tiene la conciencia tranquila, Koldo se ha limitado a asentir. "Mucho", ha afirmado simplemente. Previamente, a la pregunta de si continúa militando en el PSOE, el exasesor ha dicho no poder contestar porque lo desconoce. "Pero no se preocupe, volveré", ha sentenciado no obstante.

Preguntado acerca de "qué es lo que tienen que aprender de José Luis Ábalos" varios dirigentes del PSN, como él mismo afirmó recientemente, Koldo le ha espetado: "Igual lo mismo que usted". Una respuesta casi idéntica a la que ha dado más adelante, cuando el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha preguntado quiénes no pueden tener la conciencia tranquila: "Igual ustedes", ha sentenciado.

Más adelante, Koldo se ha quejado por el modo de proceder de la comisión de investigación: "A ver si ponemos un poco de sentido común", ha reclamado, incidiendo en que este "no es 'caso Koldo', es el 'caso mascarillas'" y lamentándose así: "Mediáticamente a mí ya me han crucificado vivo y a cualquier persona que haya estado en lo mío. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle, porque mediáticamente estoy totalmente muerto", ha aseverado.

En este punto, ha cargado contra los senadores, acusándoles de alargar esto "innecesariamente". "La pregunta es: ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo", ha clamado. Un enfado que ha ido a más ante la intervención del senador de PP Luis Santamaría: "Cree el ladrón que todos son de su misma condición", le ha dicho incluso.