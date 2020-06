El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, ha negado este martes que existiera un mando único en el Gobierno y ha señalado que las competencias en materia de residencias durante la crisis del coronavirus seguían en manos de las comunidades autónomas.

Lo hace después de las acusaciones del Partido Popular, que asegura que las competencias sobre estos centros de mayores estaban en manos del Gobierno central y del escándalo por el supuesto protocolo establecido por la Comunidad de Madrid que fijaba exclusiones para trasladar a los ancianos de residencias afectados por Covid-19 a los hospitales.

Fue el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso quien aseguró que ese protocolo no era un borrador, como afirmaba la propia presidenta madrileña, y apuntó que se trataba de una ilegalidad.

En este sentido Iglesias ha apuntado que "el escándalo sale del propio Gobierno de Madrid" y ha tachado de "escandaloso" el hecho de que este ejecutivo regional enviara "hasta cuatro correos electronicos a los hospitales y decir que se enviaron por error".

"Cuando el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la señora Ayuso (Reyero) que la orden acreditada por muchos medios de comunicación de no aceptar ancianos procedentes de las residencias en los hospitales madrileños, una orden del Gobireno de Ayuso, era no solo inmoral si no ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien señalaba un escandolo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales", ha aseverado Iglesias tras el Consejo de Ministros.

En este sentido, ha apuntado que "las competencias están claras": "Nosotros ayudamos económicamente, Sanidad declaró a servicios sociales servicios esenciales, se les dió indicacion de repartirles EPIS. En polémicas con consejeros no voy a entrar, si quieren defender las ordenes que supuestamente dieron para no aceptar ancianos de residencias en los hospitales que lo hagan, pero a mi no me corresponde polemizar ni entrar en provocaciones".

En esta línea ha denunciado que con la crisis del coronavirus se ha podido ver "la debilidad de un modelo precarizado" y ha señalado que "la Vicepresidencia Social va a trabajar con las comunidades autónomas para facilitar que se hagan protocolos sensatos".

Además ha advertido de que ya hay familias de ancianos fallecidos en residencias por coronavirus que están "emprendiendo acciones legales".