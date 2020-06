Aumenta la polémica por el protocolo sobre las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha asegurado este viernes en Al Rojo Vivo que advirtió al Gobierno regional de las graves consecuencias para los mayores si no eran hospitalizados por la pandemia del COVID-19.

Reyero ha explicado que lo comunicó "de palabra y por escrito" y a la pregunta de cuál fue la contestación, ha dicho: "Nada, no se valora que sea importante. No se me responde absolutamente nada", lamenta.

Reyero asegura que no obtuvo respuesta a su petición de ayuda: "No se valora que sea importante".

Ha insistido en que ese protocolo "establece unas exclusiones a personas con dependencia y con discapacidad", por lo que afectaba a "la mayoría de las personas en las residencias". Criterios que, afirma, además de "poco éticos", podrían ser "ilegales".

Asegura que esos criterios de exclusión aparecían en un protocolo del Gobierno regional, que no era ningún borrador: "No se indicaba en ningún sitio que fuera un borrador, era un documento que venía de la Consejería, firmado electrónicamente por un director general", ha sentenciado.

"¿Un borrador es un documento que está firmado digitalmente, en el que aparece una hora y que se envía en un correo en el que se pide que se distribuya a los hospitales y a las residencias? ¿Eso es un borrador? Yo eso entiendo que no es un borrador, porque si no cualquier documento que nos llegue de una dirección general firmado pensaremos '¿será el correcto? ¿No será el correcto?'", ha aseverado Reyero.

Según unos correos a los que ha tenido acceso 'El País', Reyero dice al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), que si no le ayuda, podría darse la circunstancia de que "muchos residentes fallecieran de forma indigna" y también le advirtió de que, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, "incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales".

Según ha podido saber laSexta, el 25 de marzo (tres días después de remitir estos correos) el consejero Alberto Reyero visitó una de las residencias más afectadas de Ciempozuelos. Tras comprobar la grave situación, solicitó de nuevo ayuda sin que nadie le hiciera caso.

Ruiz Escudero ha tachado de "fariseismo político" la actitud del consejero Reyero.

Preguntado al respecto en una entrevista en Onda Cero, Escudero ha tachado de "fariseismo político" la actitud del consejero Reyero y señala no entender este tipo de filtraciones y cuestiones de trabajo entre consejeros.

Además, acusa a Reyero de no asistir a 21 reuniones durante la pandemia. "Me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales en estos casos", ha añadido el consejero de Sanidad, que defiende que Reyero podía haberle llamado por teléfono, "es más sencillo".

No obstante, y según apunta 'El País', tras el primer correo Reyero sí llamó al consejero de Sanidad y, al no obtener respuesta, le remitió el segundo de los correos. En ese segundo mail le dice: "Como estamos teniendo problemas para hablar te paso algunas de las cuestiones que me preocupan".

"Comenta que no he ido a las reuniones, a las reuniones a las que no se me ha convocado nunca", le ha respondido Reyero en ARV, donde ha calificado las palabras de Escudero como "un comentario que no viene a cuento". "En ningún momento se me convocó, porque las dirigía el consejero de Sanidad, que tenía mando único", ha asegurado.

Ayuso se desentiende

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "los consejeros ya lo explicarán" y no ha querido hacer más declaraciones ante los medios.

Esta misma semana, en la Asamblea de Madrid, el propio Reyero señaló que estuvo "radicalmente en contra" de los criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores. Reyero incluso se mostró "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que analice la mortalidad de las residencias.

Un día más tarde, en rueda de prensa, Díaz Ayuso desmentía a su consejero y negaba que la Comunidad de Madrid ordenara no trasladar a los ancianos con COVID-19 a los hospitales. La presidenta madrileña respondía, a preguntas de laSexta, que "dicha orden nunca se produjo". Hablaba así de "un borrador que tenía la Consejería de Sanidad", pero insistió en que esta orden no llegó a ningún sitio.

Sanidad reconoce que se dio una orden "por error"

Sin embargo, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ofreció ayer una nueva versión (y distinta a la ofrecida por Ayuso) sobre esta presunta orden. Según Escudero, se trataba tan sólo de un borrador, pero que sí se envió "por error" a los centros sociosanitarios.

De hecho, el consejero señaló que el polémico documento era "un borrador de los hasta seis borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios".

Una versión que Reyero rechaza. "No se indicaba en ningún sitio que fuera un borrador, era un documento que venía de la Consejería, firmado electrónicamente por un director general", ha sentenciado.