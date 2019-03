Ibarra: "Las primarias del PSOE van a ser el disparate del siglo"

CREE QUE RUBALCABA NO SE PRESENTARÁ Y QUE VOLVERÁN A PERDER LAS ELECCIONES

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dice sentirse apartado por la actual ejecutiva del PSOE . Ibarra confiesa que no le permiten ayudar en el partido y que no habla con Rubalcaba porque el secretario general no se pone en contacto con él.