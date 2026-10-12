Iba a presidir un lugar destacado pero acabó en un restaurante: la historia de la osa que Ayuso regaló a Miami

Los detalles El plan era perfecto en su cabeza. En 2022, la presidenta madrileña viajó a Miami y regaló a la ciudad una escultura que, según dijo, iba a estar en 'Comunidad de Madrid Square'. Sin embargo, no hay ni rastro de esa rotonda.

En junio de 2022, Isabel Díaz Ayuso viajó a Miami para regalar una escultura de una osa roja, que se suponía presidiría una rotonda llamada 'Comunidad de Madrid Square'. Sin embargo, más de cuatro años después, la escultura permanece en un restaurante junto a un cuadro de James Dean y una motocicleta, sin señales de la prometida rotonda. En aquel entonces, Ayuso fue homenajeada por su gestión durante la pandemia por hosteleros españoles en Miami. Ahora, según 'El País', Ayuso culpa a esos hosteleros de la ausencia de la rotonda, mientras que la Comunidad de Madrid y el escultor se desvinculan del asunto.

En junio de 2022, Isabel Díaz Ayuso, viajó a Miami y regaló a la ciudad una osa de color rojo. La escultura fue llevada en volandas para plantarla en un paseo marítimo de Miami, y allí acudió la presidenta madrileña a inaugurarla junto a Hombres G. Era todo un honor, decía Ayuso, que fuera a presidir una rotonda con la bandera de su Comunidad.

Sin embargo, a esa osa de labios rosa le esperaba otra cosa. Y es que más de cuatro años después continúa en un restaurante junto a un cuadro de James Dean y una motocicleta, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia. Mientras, ni rastro de la rotonda que bautizaba la presidenta como 'Comunidad de Madrid Square'.

Hace cuatro años, en un restaurante de españoles afincados en Miami, los hosteleros homenajeaban a Ayuso por su labor en la pandemia. Y, precisamente, ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, según el diario 'El País', responsabiliza a esos hosteleros de que no haya rotonda.

Nada ha tenido que ver la Comunidad, aseguran, y tampoco el escultor, que habría cobrado por ella alrededor de 1.000 euros y que en este tiempo ha decorado con su obra buena parte del restaurante.

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