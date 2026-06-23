Las 'hogueras' que Sánchez todavía tiene que saltar: del caso hidrocarburos a las causas contra Begoña Gómez y su hermano

Los detalles El caso mascarillas no es el único frente que tenían abierto con la Justicia Ábalos y Koldo, aún les queda el presunto amaño de obra pública en el que también esta envuelto Santos Cerdán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que seguirá adelante pese a las "piedras en el camino", en referencia a la condena de 24 años de prisión a su exministro José Luis Ábalos. Durante la presentación de la mayor inversión en dependencia de la historia, Sánchez destacó su compromiso de mejorar la vida de la gente. Desde el PP, han decidido no presentar una moción de censura, prefiriendo desgastar al presidente. Sánchez enfrenta varios desafíos legales, incluidos casos relacionados con Ábalos y otros exfuncionarios, aunque algunos, como el de su esposa Begoña Gómez, han sido desestimados por la Fiscalía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este martes, cuando presentaba la mayor inversión en dependencia de la historia, que él va a seguir a pesar de "las piedras en el camino". Y eso es todo lo que puede sonar a una referencia del presidente a la condena a 24 años de prisión al que fue su mano derecha y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una piedra en el camino, aunque si han visto 'Indiana Jones' sabrán lo que una piedra puede hacer sufrir.

"Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno, quiere continuar, pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta [...]. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente", ha expresado este martes Sánchez. Y por piedras en el camino no es, porque hay piedras pedruscos, rocas, moles y hasta desprendimientos. Este martes Sánchez ha dicho que seguirá y desde el PP le han alentado a que lo haga. Ellos, ya lo dicen a gritos, no van a presentar una moción de censura, aunque Vox se lo haya sugerido. Quieren desgastar al presidente mientras el resto de partidos sigue mirando cómo camina sobre las brasas porque, esta noche de San Juan, le quedan hogueras que saltar.

Como con Ábalos se ha cumplido casi al 100% lo que pedía la Fiscalia, vamos a repasar esas hogueras que tiene Sánchez por delante desde la perspectiva del ministerio público. La primera es las que viene ya y que afecta a Ábalos y Koldo, porque el caso mascarillas no es el único frente que tenían abierto con la Justicia.

También está el caso Koldo y el presunto amaño de obra pública en el que también esta envuelto el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Más hogueras, la de la trama de los hidrocarburos. En las que ojo, el comisionista Víctor de Aldama todavía tiene causa abierta. De hecho, él aún no, pero sí su socio, Claudio Rivas, ha sido ya llamado a juicio. Y luego están las hogueras Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero para estos casos la Fiscalía aún no se ha pronunciado porque siguen en investigación.

Pero sí hay piedras en el camino que la Fiscalía ve claras, como la del caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente. En este caso el ministerio público lo que hace es pedir que se archive porque no ve causa. También con el caso del hermano del presidente, David Sánchez, para quien ha pedido su absolución.

Pero sí se sigue escuchando prisión para algunos casos. La Fiscalía pide 15 años para el exministro del Interior Jorge Fernández y para su numero dos por la trama Kitchen. Para González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental pide tres años y nueve meses de prisión. Aunque estas últimas no serían piedras en el camino para Sánchez, sino casi empujones para seguir un poquito más.

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