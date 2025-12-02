El hijo de Ábalos: "Sánchez le dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delcy a Barajas y desde entonces cayó en desgracia"

Lo detalles El primogénito de José Luis Ábalos continúa atacando al presidente del Gobierno ya su entorno en una entrevista en El Mundo cuando el exministro de Transportes está a punto de cumplir una semana en prisión preventiva por el caso Koldo.

El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, insiste en su ataque directo al presidente del Gobierno en la segunda parte de la entrevista que publica el diario El Mundo. En esta ocasión, el primogénito explica el papel de su padre en el conocido como Delcygate, una visita de l vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que según él fue "un antes y un después" para Ábalos.

"El único que no tenía que estar allí era mi padre", explica Víctor Ábalos acusando a Sánchez de darle una orden directa a Ábalos. "Mi padre se limitó a cumplir una orden directa por parte del presidente del Gobierno de que fuera al aeropuerto de Barajas. No se hizo nada sin que lo supiera el presidente. Nadie sabía entonces que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea. Estaban todos convencidos de que era otro viaje más. Hasta que se dieron cuenta cuando ya venía para España y saltaron las alarmas. Y mandaron a mi padre a evitar ese puto conflicto. Iba a ser un conflicto internacional tremendo", explica a El Mundo.

El exministro de Transportes, ahora en prisión provisional por el caso Koldo, fue uno de los protagonistas en la fallida visita de la representante venezolana a España en enero de 2020. El avión dela vicepresidenta aterrizó en Barajas, pero todo se gestionó rápidamente para que no entrara en territorio nacional y respetar así la prohibición comunitaria. "Tras la orden, mi padre se presentó allí y simplemente siguió órdenes del comisario de Barajas. Subió al avión de Delcy y ella le dijo: '¡Quiero hablar con Zapatero!'. Realmente, su aliado era Zapatero, no Aldama. Entonces se lio una... Al final mi padre lo resolvió y a Delcy se le buscó otro vuelo», relata Víctor Ábalos al citado diario negando la "leyenda" de las "40 maletas (con dinero)". "Lo de las 40 maletas es una leyenda, la vicepresidenta le vino a decir después que si aparecían las maletas, él se podría quedar la mitad", explica.

Según el primogénito de Ábalos, aquella noche fue el principio de la caída de su padre. "Se comió un marrón. Cayó en desgracia. En primer lugar, para la prensa, porque el presidente al principio no salió a defenderlo. Y, en segundo lugar, en el Ministerio, porque el equipo de Pepe Blanco aprovechó este episodio para activarse contra él porque mi padre se negaba a recibir a los clientes de la consultora Acento", acusa Víctor Ábalos.

Sobre el rescate de Air Europa, Víctor Ábalos relata que su padre "sufrió una presión brutal por parte de todos: de la familia Hidalgo, de los intermediarios y del Gobierno". "Los Hidalgo, en esa situación, tiraron la red de pesca e intentaron que todo el mundo les ayudara", explica.

También se refiere el hijo de Ábalos a la creación de la "cloaca" y al papel de la ex militante socialista Leire Díez. "Era una persona muy conflictiva. ¡Y cómo te tienes que considerar a ti misma para dirigir una operación así!", cuenta a El Mundo.

"Cuando Sánchez se cogió los días de reflexión y se montó la defensa de su mujer, Santos Cerdán se ofreció a ayudar, fue muy listo. Se reunieron con Leire en Ferraz y Santos dijo: '¿Y si montamos la cloaca y desmontamos todo?'", añade señalando que en esa reunión "Antonio Hernando tuvo un papel muy importante".

