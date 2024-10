Siguen conociéndose más testimonios de presuntas víctimas de Íñigo Errejón. Según publica 'El Salto', una mujer cuenta que tuvo una cita en 2015 con el exdiputado, la cual define como "una película burda de porno heteronormativo".

"Tirones de pelo, cachetes, frases desagradables y ningún 'qué tal' ni miradas para testear si yo estaba bien", define Violeta, el pseudónimo que la mujer ha preferido utilizar para relatar estos encuentros con Errejón.

Es más, esta mujer cuenta que Errejón "se empeñó" en hacerla creer que ambos tenían "una historia de BDSM". El BDSM son prácticas sexuales que incluyen la dominación, la sumisión y el masoquismo, juegos sexuales que han de ser consensuados y donde se determina previamente cómo se realizarán, con palabras clave que establezcan límites que no se pasarán.

"En nuestro caso, nunca hubo palabra clave, ni miradas de control. Fue agresivo, violento y humillante y no era lo acordado. De hecho, nunca hubo un espacio para acordar nada", explica esta mujer.

Violeta conoció a Errejón en 2014 durante una charla de la universidad en sus primeros actos en Podemos. Meses después, en 2015, tuvieron su primer encuentro. Todavía no tenía el personaje político al que se refiere en el comunicado para echarle las culpas de sus actos.

"Me había insistido mucho en que nadie podía saber que nos estábamos viendo. Llegué a la habitación con mucha ansiedad y extremadamente nerviosa. No podía ni moverme. A pesar de ello, él siguió adelante", confiesa Violeta.

Violeta capturó durante meses las conversaciones que mantenía con Errejón a través de un chat en Telegram que eliminaba automáticamente los mensajes a la hora de enviarlos. "El tono va subiendo y me pide que pasemos a otro canal 'porque en este no tenía garantías'. En ningún momento consensúa conmigo que esa vaya a ser nuestra forma de hablar. Me impone esa manera y me obliga así a estar constantemente enganchada al chat", añade.

Un testimonio más que se suma a otra docena de casos denunciados a través de la prensa y las redes sociales contra el exdiputado.