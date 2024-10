La dimisión de Errejón tras ser señalado por delitos de violencia sexual en redes sociales y de la posterior denuncia de la actriz de Elisa Mouliaá ante la Policía en la que narra una agresión; ha provocado un auténtico terremoto en las izquierdas, que están en 'shock' por lo sucedido.

El principal afectado es Sumar, donde sus miembros -Más Madrid, Comuns, Compromís e IU- hacen hincapié en la gravedad de esta crisis. En una rueda de prensa, los dirigentes del partido han reconocido que sus "mecanismos de prevención han fallado" a la hora de detectar casos de abuso sexual y violencia machista en el seno de su partido.

"Nuestras primeras palabras tienen que ser un mensaje muy claro a todas mujeres que han sufrido acoso y violencia sexual de nuestro exportavoz Iñigo Errejón. Nos ponemos a disposición de todas ellas en las decisiones que quieran tomar", indicaron en esta comparecencia, en la que han vuelto a insistir en que desconocían los hechos de los que acusan a Íñigo Errejón, a pesar de las múltiples voces que se han alzado -también en el seno de la oposición- acusándoles de saberlo y de no haber tomado las acciones pertinentes.

Tras recabar informaciones después de salir las primeras informaciones, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reconoció que se exigieron explicaciones a su homólogo en el Congreso y que este "reconoció los hechos". "Entonces pedimos a Errejón el abandono de todas sus responsabilidades", afirma.

Asimismo, y tras conocer la denuncia de una de las víctimas, que señalaba también a la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, de intentar mediar entre ella y Errejón para que no denunciase los tocamientos no consentidos que había recibido por parte del político y evitar, así, "escarnio público"; el partido forzó su dimisión, ya que era la jefa de gabinete de Errejón en el momento de los hechos. Según afirman desde el partido de Mónica García, se llegaron a interesar por el episodio, pero ahora reconocen "no haber hechos las cosas bien".

El 'escándalo de Errejón' también salpica a Yolanda Díaz, que no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, aunque miembros del partido afirman que está al tanto. Algunas voces apuntan a que fue ella quien decidió elevar "unilateralmente" a Errejón a portavoz del Congreso del grupo y convertirlo en rostro visible de Sumar.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo se encuentra en Colombia, donde ha clausurado este sábado junto al presidente del país, Gustavo Petro, y Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad de Colombia, su primer viaje oficial al país latinoamericano. Mientras Yolanda Díaz aterriza en España, su entorno sigue protegiéndola.

¿Sospechaban en Sumar?

Desde Más Madrid sospechaban que algo estaba pasando. Sobre todo han sido las diputadas quienes han hecho presión interna dentro del partido. Según han indicado a laSexta, ellas consideraban que, al ser un partido feminista, no podían tolerar ni consentir este tipo de comportamientos. También han añadido que han estado monitorizando las redes a ver si habían más acusaciones por redes sociales contra el exportavoz.

¿Puede acabar en la cárcel?

A Íñigo Errejón podrían caerle entre uno y cinco años de prisión si se le aplica la ley del 'solo sí es sí'. Este escándalo todavía deja muchas incógnitas en el aire: ¿Le pueden detener? ¿Su adicción al sexo y las drogas podría ser un atenuante? ¿Se le aplicaría la ley del 'solo sí es sí'?

Por la gravedad de los hechos que se relatan, el juez Adolfo Carretero, que advierte de que hay riesgo de fuga, podría decidir que lo más procedente es que declare inmediatamente para imponerle una serie de medidas cautelares que evitan la posibilidad de que se pueda sustraer a la acción de la justicia.

Sumar investigará las acusaciones

La Ejecutiva del partido anunció en un comunicado pocas horas después de la dimisión de Íñigo Errejón que iniciarían "un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido en redes sociales", ha explicado en un comunicado. "Aspiramos a una sociedad feminista", agregaron tras conocerse las acusaciones de una mujer que señala al exdiputado por ejercer violencia sexual y psicológica sobre ella.

Por su parte, este sábado, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz del grupo parlamentario, dio una rueda de prensa para reconocer que "los mecanismos de prevención fallaron" para detectar los casos de abuso sexual y violencia machista de Íñigo Errejón. Asimismo, ha ofrecido todo su apoyo a las víctimas. "Nos ponemos a disposición de todas ellas en las decisiones que quieran tomar", ha señalado.

También ha hablado sobre el momento en el que conocieron los hechos esta semana y afirma que actuaron inmediatamente pidiendo explicaciones al exportavoz en el Congreso y, después, exigieron inminentemente "el abandono de todas sus responsabilidades".

Además, Urtasun reiteró en varias ocasiones que, de haberlo sabido antes desde Sumar, "Errejón hubiera sido cesado mucho antes".

El PSOE condena los actos

El PSOE ha sido unánime en la respuesta a las acusaciones de violencia machista vertidas contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Todos sus ministros y el presidente del Gobierno han condenado los actos. El segundo mensaje que se ha repetido en las últimas horas es el de apoyo a Sumar y Yolanda Díaz.

"Condenar y reprobar esas actitudes", ha declarado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El ministro de Transportes, Óscar Puente: "Que todos los hombres seamos conscientes de que este tipo de actitudes no tienen perdón". La ministra de Ciencias y Universidades, Diana Morant: "Siempre del lado de la víctima".

Quien ha encabezado los mensajes de respaldo al socio de coalición ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha dirigido directamente a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con un 'tweet' en el que se podía leer: "Toda mi confianza para la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres".

Ya hay sustituta

Ya se conoce el nombre de la persona que sustituirá a Íñigo Errejón en su puesto en el Congreso. Se trata de Alda Recas, una enfermera y conocida activista de la Marea Blanca, que milita en Más Madrid. Actualmente es asesora en el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García.

Tiene una dilatada carrera en sanidad, tanto en pública como privada, de más de 20 años. También ha colaborado con ONGs y ha sido impulsora del movimientos en defensa del sistema sanitario.