El Govern balear de Francina Armengol tardó casi tres años en reclamar a la empresa de la trama 'Koldo' que las mascarillas suministradas no eran de la calidad acordada. En una carta enviada el 20 de marzo de 2023, el Servicio de Salud de Baleares se quejó a la empresa.

Al comprobar las fechas de cada movimiento del Gobierno de Baleares, las mascarillas defectuosas llegaron a Palma a finales de marzo de 2020, pese a que se adjudicaron en mayo y ya en junio del mismo año el Govern supo que no cumplían con la calidad exigida. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2023, casi tres años después, cuando comunicaron a la empresa de la 'trama Koldo' que no eran las mascarillas adecuadas: "No cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2. Se procederá a tomar las medidas oportunas".

Cuatro días después, la empresa contestaba al ejecutivo balear y negaba que se hubiera acordado que las mascarillas tenían que ser FFP2: "Las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido". No obstante, y pese a la respuesta de la empresa, el Gobierno de Baleares no reclamó el importe de dicha compra hasta casi tres años después, el 20 de marzo de 2023, en una carta enviada por el Servicio de Salud de Baleares.

Una carta que sorprendió a la empresa por su aviso que consideran "extemporáneo e improcedente que se nos comunique casi tres años después unos supuestos defectos en el suministro realizado". Eso sí, en la factura emitida por la empresa sí se detalla que, al menos algunas, eran mascarillas FFP2.

Al mismo tiempo, la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), en una entrevista en 'El Español', niega como dijo Francina Armengol que el ejecutivo anterior reclamara las mascarillas recibidas. Afirma que solo hicieron un informe y critica que fuera tres años después de lo ocurrido.

Además, asegura que nadie del Govern ha tenido contacto con miembros de la 'trama Koldo' ni han recibido presiones y que ni José Luis Ábalos ni Koldo García se han puesto en contacto con ellos: "Ningún miembro de mi Govern o del equipo directivo de Salud ha tenido contacto con ningún miembro de la trama. Decir que el señor Ábalos o Koldo García hayan presionado al actual Govern del Partido Popular es ciencia ficción".

Por último, Prohens señaló que nadie del gobierno saliente les notificó nada y desveló la situación actual de las mascarillas compradas: "El Govern saliente no nos informa de la existencia de esta compra de mascarillas. Se nos ocultó que en 2022 la Guardia Civil había investigado estas mascarillas que, a día de hoy, el 90% han caducado y siguen en un almacén que custodia el Servicio de Salud".