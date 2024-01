Tras horas de tensión en una jornada frenética llena de sorpresas, finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado 'in extremis' dos de sus tres primeros decretos en esta legislatura. Junts, el partido del que dependían estas medidas, ha tomado una vía completamente distinta después de mantenerse en el 'no' durante toda la semana: ha optado por la inesperada fórmula de no votar ninguno de los decretos en una primera votación y en la segunda, se abstuvo. La no votación ha permitido la aprobación a primera del decreto ómnibus, que ha salido adelante con 172 votos frente a 171. Mientras, la abstención de la formación catalana ha permitido aprobar el decreto anticrisis con 171 votos en contra, 172 a favor y siete abstenciones.

El PSOE esperaba que ocurriese lo mismo en el de anticrisis, pero no ha sido así ya que el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello Prados, no ha votado por un error. Algo que ha llevado al empate de 171 'síes' a 171 'noes'. Finalmente, el decreto anticrisis se ha vuelto a votar y salió con el esperado 172 votos a favor, 171 en contra y la siete abstenciones de Junts.

Sin embargo, en el pleno del Congreso, que se ha celebrado este miércoles en el Senado, el Ejecutivo no ha conseguido salvar el decreto de la reforma del subsidio por desempleo. Las medidas planteados por el Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, ha decaído con el voto en contra de Podemos, que se ha unido al del PP, Vox y UPN. Por tanto, la no votación del partido de Carles Puigdemont no ha podido salvar el decreto de conciliación, que incluye la subida de los subsidios de desempleo.

Estos resultados se han dado después de una dura negociación 'in extremis' y decisión de Junts -que ha llegado a un acuerdo con los socialistas- de no emitir sus siete votos ha allanado el camino al Gobierno. Para los ciudadanos es una buena noticia ya que esto supone que se mantendrá el IVA al 0% para alimentos básicos y al 5% para pasta y aceite y prorroga las rebajas al transporte público, entre otras medidas.

El acuerdo entre PSOE y Junts incluye la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat y la publicación de las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno. Entre las medidas que han pactado, también figura la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bajo el punto de vista de la formación ponía en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Por otro lado, los socialistas se han comprometido a rebajar al 0 % el IVA del aceite, que pasaría a ser considerado alimento esencial.

Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, ha señalado que ellos siempre han dejado "muy claras sus convicciones" al confirmar su abstención. "Las condiciones son buenas para Junts. Han de ganar los ciudadanos de Cataluña y nuestro país. Se tienen que respetar las competencias que tenemos. En una negociación in extremis, hemos cerrado un acuerdo", ha señalado a los medios antes de la segunda votación del decreto anticrisis.